L'attaquant français du PSG Ousmane Dembélé n'a pas été convoqué pour le déplacement mardi à Arsenal (21h00) lors de la deuxième journée de Ligue des champions à cause d'un «problème d'engagement», a expliqué lundi l'entraineur Luis Enrique.

Luis Enrique a décidé de se passer d'Ousmane Dembélé pour affronter Arsenal mardi soir (archives). IMAGO

AFP Clara Francey

«Je suis honnête mais je ne veux pas faire de cette affaire un feuilleton», a-t-il dit en conférence de presse, interrogé sur l'absence du joueur de 27 ans, qui n'est pas blessé, dans le groupe parisien.

«Il n'y a pas de dispute entre nous deux, c'est totalement faux. Il y a un problème d'engagement du joueur envers l'équipe mais pas de problème entre le joueur et l'entraîneur», a poursuivi le coach du PSG.

«Si quelqu'un ne respecte pas les obligations envers l'équipe et n'est pas prêt... Je considère que cette semaine est importante, je considère que ce match est important, et je veux que mes joueurs soient dans les meilleures dispositions possibles. Par conséquent, je l'ai mis à l'écart et je veux le meilleur pour l'équipe», a-t-il ajouté, précisant avoir le soutien du président du PSG Nasser al-Khelaïfi et du directeur sportif Luis Campos.

«100% sûr de mes décisions»

«Il y a des circonstances difficiles, des décisions difficiles. Je suis 100% engagé dans mes décisions, je suis 100% sûr de mes décisions», a-t-il assuré devant les médias à la veille du match à l'Emirates Stadium de Londres.

Avec cette décision surprise, a expliqué une source proche du club, le coach a voulu également envoyer un message à son vestiaire, l'ancien Barcelonais ayant désormais le salaire le plus important de l'effectif.

Lors du match contre Rennes vendredi soir (3-1), l'entraîneur parisien avait semblé agacé à plusieurs reprises qu'Ousmane Dembélé choisisse l'option individuelle sur certaines actions, même s'il a livré une passe décisive à Bradley Barcola.

Sans Dembélé, c'est sur son jeune équipier que le PSG va s'appuyer en attaque contre Arsenal, alors que Paris est touché par les blessures. Blessé contre Gérone, Marco Asensio, aligné en faux N.9 cette saison par Luis Enrique, est dans le groupe mais n'est pas certain d'être apte mardi soir et le Français Randal Kolo Muani n'enchaîne toujours pas les matches à la pointe de l'attaque.

«Barcola, (Kang-in) Lee, Kolo Muani, Asensio, Désiré Doué, il y a de quoi marquer des buts et quel que soit le joueur, la dynamique est la même. J'ai vraiment foi en mon équipe. J'essaye de transmettre à mes joueurs la même identité et cela quel que soit le joueur», a relativisé Luis Enrique.

«Qu'Ousmane joue ou pas, d'autres joueurs pourront prendre le relais», a prolongé le latéral Achraf Hakimi. «Nous savons que le plus important dans ce PSG c'est le collectif. Nous sommes un collectif uni et nous savons qu'Ousmane Dembélé donne son meilleur pour l'équipe.»

Dans la matinée, le coach d'Arsenal Mikel Arteta avait réagi à l’absence du Français en disant: «Nous allons nous préparer comme nous le faisons toujours à toutes les éventualités et nous verrons bien, mais il est évident qu'ils ont beaucoup d'autres options.»