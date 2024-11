«La nuit va être longue», a avoué l'entraîneur du Real Madrid Carlo Ancelotti après la défaite de son équipe face à l'AC Milan mardi (3-1) en Ligue des champions, mais ce sera, selon lui, pour le mieux.

Real Madrid – Milan 1-3 UEFA Champions League // Matchday 4 // Saison 24/25 05.11.2024

AFP Gregoire Galley

«La réalité, c'est que sur le terrain il nous manque quelque chose, on est incapable de donner notre meilleure version, donc on doit régler cela. Il y a de l'inquiétude, c'est normal, la nuit va être très longue, car nous devons tous réfléchir à la façon d'améliorer les choses et retrouver la solidité que nous avons eue pendant tant de temps. Nous concédons trop de buts pour une équipe comme la nôtre, qui a construit sa force sur la solidité défensive», a estimé Ancelotti en conférence de presse.

«On souffre beaucoup en ce moment, et quand on souffre on s'unit plus, comme je l'ai dit, la nuit va être longue, mais c'est une bonne chose», a-t-il ajouté.

L'entraîneur madrilène se dit «conscient de la réalité»: «Nous ne sommes pas bons, nous ne sommes pas capables de produire un travail collectif efficace», regrette-t-il, en disant accepter les critiques.

«On doit mieux défendre, car c'est clé. On doit chercher des solutions pour avoir une équipe plus solide. (...) On doit s'améliorer tactiquement, ce n'est pas un problème individuel, mais une question de sacrifice, de concentration et de travail collectif», a-t-il expliqué.

«Nous avons confiance, l'équipe va s'améliorer et sera compétitive dans toutes les compétitions, comme nous l'avons toujours fait. Chaque année il y a des moments difficiles, ce qui n'est pas normal, c'est que cette équipe a chuté très rapidement ces derniers matchs. Maintenant, le bon côté des choses dans le football c'est que nous pouvons réagir très rapidement aussi. Nous avons un autre match à domicile très bientôt pour essayer de retrouver notre équipe de l'an dernier», a conclu l'Italien.

La joie de Fonseca

Son homologue Paulo Fonseca s'est satisfait de la performance de son équipe: «C'est le Milan que nous voulons voir. On a fait un match de grande qualité. Fofana Tijjani (Reijnders), (Christian) Pulisic et (Alvaro) Morata ont été décisifs dans la façon dont ils ont contrôlé le jeu», a expliqué le coach portugais, saluant «le courage» de ses milieux de terrain, qui ont «porté l'équipe vers cette prestation de haut niveau».

Interrogé sur la possibilité que cette victoire serve de match référence, l'entraîneur milanais est resté prudent: «ce match était très différent de ce que l'on a en Serie A. C'était une rencontre bien plus ouverte, donc on a pu jouer d'une façon différente. En Italie il y a beaucoup de matchs où les adversaires ferment le jeu et défendent très bien, comme Monza, Cagliari, qui font un marquage homme sur homme sur tout le terrain»

Septième de Serie A, le géant italien doit désormais «travailler pour reproduire ce genre de performance en championnat».