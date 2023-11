Pendant six saisons, Gianluigi Donnarumma a porté le maillot de l'AC Milan et pendant 90 minutes pour son retour à San Siro mardi, il a été «le» joueur du Paris SG qui a focalisé les insultes et sifflets des ultras milanais, ravis de le voir repartir défait (2-1).

Milan - PSG : l’accueil hostile réservé à Donnarumma Formé à l’AC Milan, le gardien du PSG Gianluigi Donnarumma a eu le droit à un accueil délétère de la part des tifosi pour son retour au San Siro. Sifflets, insultes et faux billets à son effigie : le portier italien a passé un mauvais moment. 07.11.2023

Les tifosi de la Curva Sud avaient prévenu et ont tenu parole : pour son premier match à San Siro sous le maillot parisien, Donnarumma, 24 ans, devait s'attendre à un accueil houleux. Au programme, pendant 90 minutes et même plus en incluant son échauffement où, alors seul ou presque sur le terrain, il a été conspué par 60’000 spectateurs, des sifflets, des chants et gestes injurieux, sans oublier une pluie de «Dollarumma».

Deux ans après son départ pour le PSG, les tifosi milanais n'ont toujours digéré que celui qui a porté à 251 reprises le maillot rossonero entre 2015 et 2021, réponde aux très généreuses sirènes parisiennes après avoir laissé entendre qu'il allait prolonger avec son club formateur.

C'est pour dénoncer, selon eux, sa cupidité qu'ils ont jeté avant le coup d'envoi et pendant le match des liasses de faux billets à son effigie et portant le chiffre 71, synonyme d'homme sans valeur dans la région napolitaine dont il est originaire.

Le «Dollarumma» créé par les tifosi milanais pour l’occasion. Keystone

Dos à la Curva Sud en première période, à portée de voix des supporters qui l'ont longtemps révéré, «Gigio» n'a pas semblé perturbé outre mesure par ce traitement de faveur et n'a jamais montré un signe de nervosité ou de fébrilité.

Habitué aux sifflets au San Siro

Il a certes concédé un premier but, sur un retourné acrobatique de Rafael Leao (12e), mais décisif quelques instants plus tôt sur un tir d'Olivier Giroud, il n'a pas été aidé par trois de ses coéquipiers qui ont laissé l'international portugais reprendre le ballon. A son actif, un arrêt impeccable sur une reprise à bout portant de Yunis Musah (11e), un puissant coup franc de Fikayo repoussé (32e), une frappe de Théo Hernandez (63e) détournée avec autorité ou encore un dernier réflexe décisif à la 85e minute.

Donnarumma savait (un peu) à quoi s'attendre : depuis son départ, il avait déjà rejoué à San Siro, mais avec l'équipe d'Italie, en octobre 2021 pour la demi-finale de la Ligue des nations perdue (2-1) contre l'Espagne et en septembre dernier en match de qualifications pour l'Euro 2024 contre l'Ukraine (2-1). Et à chaque fois, il a été copieusement sifflé en particulier en début de match.

Mais ce mardi, les ultras milanais ne l'ont pas lâché, en particulier après le second but où là encore sa défense n'a pas été exempte de reproches. Les Milanais ont eu le temps de centrer à deux reprises et le portier italien n'a rien pu faire face à la reprise de la tête de Giroud (50e). San Siro pouvait exulter. Comme si plus encore que de voir leur équipe, limitée à deux points et zéro but jusque-là en trois matches de C1, battre le PSG, l'essentiel pour les tifosi milanais était de gâcher le retour à Milan de Donnarumma.