Depuis qu'il entraîne l'Inter Milan, Simone Inzaghi compose avec des contraintes économiques. Cela ne l'empêche pas de disputer samedi contre le PSG une deuxième finale de Ligue des champions après 2023, en calculant aussi le temps de jeu de ses joueurs.

Depuis qu'il entraîne l'Inter Milan, Simone Inzaghi compose avec des contraintes économiques. KEYSTONE

Keystone-SDA, Agence France-Presse ATS

Comme avant d'affronter le Bayern Munich en quarts et le FC Barcelone en demi-finale, Inzaghi et ses dirigeants n'ont pas manqué de souligner que leur adversaire français pour la consécration européenne avait, pour reprendre le président Beppe Marotta, de «grandes possibilités financières». Comme si l'Inter, avec un chiffre d'affaires de 401 millions d'euros en 2024 (contre 808 mio au PSG) selon des chiffres publiés par l'UEFA en mars, ne boxait pas dans la même catégorie que ces poids lourds du football européen.

Paris Saint-Germain - FC Internazionale Milano sa 31.05. 19:55 - 00:30 ∙ blue Sports Live ∙ Paris Saint-Germain - FC Internazionale Milano Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 3j 3h et 33min 36sec

Rien de nouveau pour Inzaghi: lorsqu'il a succédé en 2021 à Antonio Conte, l'ancien attaquant de la Lazio a trouvé un club aux abois, impacté par sa dispendieuse politique de transferts des années précédentes et par la période Covid. Pour stopper l'hémorragie, l'Inter a fait le ménage dans son effectif et a cédé notamment ses plus beaux actifs, Romelu Lukaku, à Chelsea (113 mio d'euros), et Achraf Hakimi, au PSG (68 mio).

Plus vendeur qu'acheteur

Depuis, le club lombard, plus souvent vendeur qu'acheteur, a réduit drastiquement sa masse salariale. L'Inter a cependant réussi quelques coups avec des joueurs en fin de contrat, comme le Français Marcus Thuram, le Turc Hakan Calhanoglu, ou des paris comme son défenseur Francesco Acerbi (4 mio d'euros) et son gardien suisse Yann Sommer (7 mio).

L'Inter reste fragile comme l'a montré il y a tout juste un an, quelques jours après son 21e titre de champion d'Italie, son changement de propriétaire: incapable de faire face à ses échéances financières, le groupe chinois Suning a passé la main à son principal créditeur, le fonds d'investissement américain Oaktree.

Jamais pourtant Inzaghi (49 ans) n'a critiqué, publiquement en tous cas, ses dirigeants ou leur politique de recrutement qui a connu quelques ratés. Arrivés l'été dernier en doublures de Lautaro Martinez et de Marcus Thuram, Marko Arnautovic et Mehdi Taremi n'ont marqué à eux deux que cinq buts en championnat.

La composition de son effectif, avec plusieurs cadres dépassant allégremment les 35 ans (Sommer, Mkhitaryan, Acerbi, Darmian), a obligé le technicien italien, dans l'ombre de son frère Filippo lorsqu'ils étaient joueurs, à faire des choix surprenants.

Dix changements

Contre Côme, lors de la 38e et dernière journée décisive pour le scudetto, il a ainsi laissé sur le banc huit de ses titulaires habituels. Dans la perspective de la demi-finale retour contre le Barça, remportée (4-3 ap), il avait même procédé à dix changements pour affronter Vérone !

Ce qui lui a valu quelques critiques, d'observateurs comme des tifosi, qui ont attribué la perte pour un point du titre de champion d'Italie remporté en 2024 et le sacre de Naples à ce mouvement quasi perpétuel dans son équipe.

Gestion calculée

Cette gestion très calculée de son groupe est au coeur de cette saison 2024/25, comme il l'avait annoncé dès août: avec la nouvelle formule de la Ligue des champions, la Supercoupe d'Italie et la Coupe d'Italie, l'Inter a déjà disputé 59 matches et n'a, pour l'instant, soulevé aucun trophée.

Mais Inzaghi a déjà marqué l'histoire de son club. «Quand j'étais joueur, je ne suis jamais allé au-delà des quarts, a-t-il rappelé. Grâce à ce super groupe, on va disputer notre deuxième finale en trois éditions, ce qu'aucun entraîneur de l'Inter n'avait réussi avant». Il peut mettre fin samedi à quinze ans d'attente pour l'Inter et le football italien, avec une quatrième C1 après 1964, 1965 et 2010.

Avant ses adieux? Le club saoudien d'Al-Hilal est prêt à lui offrir un contrat de deux ans d'une valeur de 50 millions d'euros. «Je suis sous contrat avec l'Inter, je suis très bien ici», a-t-il balayé.

Les temps forts de la demi-finale retour