L'entraîneur de l'Inter Milan Simone Inzaghi estime que son équipe vit une saison fatigante. Les nerazzurri du gardien suisse Yann Sommer, en lice sur trois tableaux, accueillent le Bayern Munich mercredi en quarts de finale retour de la Ligue des champions.

Yann Sommer et l’Inter ont fait la moitié du chemin face au Bayern Munich. IMAGO/DeFodi Images

Keystone-SDA ATS

«C'est une saison très, très fatigante, avec notamment le nouveau format de la Ligue des champions qui nous a demandé beaucoup d'énergie», a-t-il déclaré en conférence de presse, huit jours après la victoire à l'aller 2-1 en Bavière.

«La saison dernière, le 8 novembre, on était déjà qualifiés pour la phase à élimination directe, ce qui nous avait permis de nous concentrer uniquement sur le championnat. Cette saison, on a dû attendre le 29 janvier», a rappelé le technicien italien.

Match très difficile

«Après huit matches de Ligue des champions, au lieu de six, il y a plus de fatigue à ce stade de la saison, mais notre satisfaction est vraiment grande. Il faut poursuivre sur cette lancée en sachant que c'est un match très difficile qui nous attend (mercredi) contre un super adversaire», a prévenu Inzaghi.

«C'est l'une des saisons les plus difficiles de ma carrière, a renchéri son milieu de terrain Henrikh Mkhitaryan. Et en même temps, jouer tous les trois ou quatre jours et pouvoir atteindre trois objectifs, c'est vraiment quelque chose de plaisant. Pas sûr que je revive cela dans ma carrière», a relevé Mkhitaryan (36 ans).

Dans cette équipe «très solide» du Bayern Munich, l'ancien international arménien s'est dit «impressionné» par l'international français Michael Olise. «Je le connaissais d'avant, quand il jouait à Crystal Palace. On a pu voir qu'il était très bon techniquement, très rapide, capable de jouer à un niveau fantastique. A nous de faire en sorte qu'il ne joue pas bien», a-t-il prévenu.