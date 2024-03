«J'ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un», a déclaré Kylian Mbappé sur Canal+ après son doublé contre la Real Sociedad (2-1) et la qualification du PSG en quarts de finale de la Ligue des champions mardi.

Real Sociedad – PSG 1-2 UEFA Champions League, Huitièmes de finale, Match retour 05.03.2024

Interrogé sur les tensions entre Luis Enrique et lui en raison de son temps de jeu rogné lors des trois dernières rencontres, Mbappé a répondu: «Je n'ai aucun problème avec lui. J’ai bien des problèmes, mais le coach n'en est pas un».

Son doublé est-il une forme de réponse ? «J'ai pas de message particulier. C'est juste que je veux toujours jouer la Ligue des champions. J’essaie de performer, des fois j'y arrive des fois j'y arrive pas, mais je ne serai jamais un joueur qui se cache.»

Quelques instants avant cette interview, Luis Enrique était venu le féliciter en lui faisant une accolade appuyée, et Kylian Mbappé lui a rendu un sourire.

Enrique : «Kylian se gère lui-même»

«Kylian Mbappé il ne faut pas le gérer, il se gère lui-même», a pour sa part déclaré l’entraîneur du PSG, interrogé sur la performance de la superstar. «Il avait une position plus fixe que d'habitude où il a de la liberté, aujourd'hui il était plus sur l'aile gauche», a-t-il expliqué. «Quand on le laisse face au but adverse, il est létal».

De quoi être ambitieux dans la compétition, voire aller chercher le titre qui échappe à Paris ? «Demandez aux autres clubs s'ils veulent jouer le PSG... En phase de poule déjà on était l'une des équipes les plus jeunes et les meilleures», a répondu le coach espagnol.

«Je pense que le PSG est en train de s'améliorer, on verra jusqu'où on peut aller», a-t-il ajouté. «A Paris depuis que je suis arrivé, c'est le trophée à gagner, mais ça peut être un handicap de se mettre la pression tout seul», a affirmé Luis Enrique. «Mais on n'a pas peur !», s'est-il exclamé.