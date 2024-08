«Mbappé va nous aider à faire une grande saison», a estimé le capitaine du Real Madrid Dani Carvajal à la veille de la finale de Supercoupe d'Europe contre l'Atalanta à Varsovie (dès 21h en libre accès sur blue Zoom). L’attaquant français pourrait y faire ses débuts avec son nouveau club.

Kylian Mbappé va-t-il faire ses grands débuts avec le Real Madrid. IMAGO/NurPhoto

AFP Nicolas Larchevêque

«J'ai souvent souffert face à lui, maintenant je l'ai comme coéquipier. C'est un très grand joueur. Il va nous aider à faire une grande saison», a déclaré le champion d'Europe espagnol à propos de Mbappé en conférence de presse.

«J'ai pu m'entraîner plusieurs fois avec lui. On sait de quelle catégorie il fait partie, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il vient apporter beaucoup de choses, avec beaucoup d'envie. On le voit très motivé dans cette nouvelle étape au Real Madrid. Et je crois sans aucun doute qu'il va laisser une trace dans l'histoire de ce club», a ajouté son coéquipier Federico Valverde.

Le capitaine des Bleus pourrait faire ses grands débuts sous le maillot merengue mercredi, même si l'entraîneur madrilène Carlo Ancelotti n'a pas souhaité le confirmer. «Kylian est arrivé en bonne forme, comme tous ceux qui sont arrivés le 7 (août). Nous n'avons pas eu beaucoup de temps mais il s'adapte très bien. Tout ceux qui sont ici peuvent jouer demain», a expliqué le technicien italien, estimant que Mbappé démontrait déjà «des qualités extraordinaires» à l'entraînement.

Concernant l'équilibre de son effectif, Ancelotti a rappelé «l'environnement sain» qui règne dans le vestiaire madrilène depuis plusieurs années. «Il n'y a pas de princes ou de rois, seulement un groupe de joueurs avec des qualités différentes capable de les mettre au service de l'équipe», a-t-il répondu.

Egalement interrogé sur les rumeurs d'une offre mirobolante de l'Arabie saoudite pour Vinicius Junior de près d'un milliard d'euros sur six ans, l'ex-coach milanais les a qualifiées de «spéculations» et «rien de plus».