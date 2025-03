«Je n'ai jamais vu ça» - Un ancien Parisien viré d'Anfield en plein match !

On ne rigole pas avec la sécurité en Angleterre et Jérémy Ménez l'a appris à ses dépens : présent à Anfield mardi soir, l'ancien joueur du PSG s'est fait exclure du stade à l'heure de jeu.

Jérémy Ménez 🇫🇷 est présent à Liverpool avec les supporters du PSG ! ❤️💙



📸 @PSG_inside pic.twitter.com/ASNiE87NJB — Actu Foot (@ActuFoot_) March 11, 2025

Rédaction blue Sport Clara Francey

Invité, avec d'autres Français, mardi soir à Anfield par un sponsor du Paris Saint-Germain pour assister au huitième de finale retour de la Ligue des champions opposant Liverpool au club parisien, Jérémy Ménez s'est fait virer d'Anfield par des stadiers au milieu de la seconde période.

Le youtubeur Morgan VS, également présent, a raconté cette éviction surréaliste sur Instagram : «Les amis, un truc de fou vient de se passer. On est en train d’être virés du stade, avec Jérémy Ménez et tout, hein, parce qu’on est Français. Ils sont en train de virer tous les Français du stade pour aucune raison, rien. Je n’ai jamais vu ça. (...) Il y avait des Français derrière nous, ils avaient payé 1'000 euros la place. Ils sont sortis en larmes.»'

Ménez et les autres fans parisiens n'étaient pas dans le parcage réservé au PSG, mais au milieu des supporters des Reds. Leur enthousiasme jugé excessif a fini par agacer la sécurité, qui les a contraints à quitter leurs sièges à l'heure de jeu.

Jérémy Menez a donc assisté à la qualification héroïque de son ancienne équipe (2011-2014) depuis... son hôtel !