  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Le mea culpa de Pedro Neto après son geste polémique

Clara Francey

12.3.2026

Alors que le PSG venait de marquer son 4e but lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, l'ailier de Chelsea Pedro Neto, frustré par la tournure des événements, a perdu ses nerfs. Un comportement dont il s'est largement excusé.

Frustré, Pedro Neto bouscule un ramasseur de balles

Frustré, Pedro Neto bouscule un ramasseur de balles

Alors que son équipe perdait 4-2 contre le PSG, l'ailier de Chelsea a bousculé un ramasseur de balles qui cherchait à gagner du temps.

11.03.2026

Rédaction blue Sport

12.03.2026, 11:30

Lors de la défaite 5-2 de Chelsea sur la pelouse du PSG, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l'ailier portugais Pedro Neto s'est rendu coupable d'un regrettable geste d'humeur : à la 90e minute, alors que son équipe accusait un retard de deux buts, il a bousculé un ramasseur de balles parisien qui tentait de gagner du temps.

Ligue des champions. Valverde se rit de City, le PSG et Bodö/Glimt frappent également très fort

Ligue des championsValverde se rit de City, le PSG et Bodö/Glimt frappent également très fort

Un geste qui a failli provoquer une bagarre générale et que le joueur a immédiatement regretté. Sur le terrain, Neto s’est précipité pour présenter ses excuses au jeune homme, le prenant dans ses bras, puis, au coup de sifflet final, il lui a offert son maillot.

«Je tiens à m'expliquer sur ce qui s'est passé sur le terrain et à présenter mes excuses au ramasseur de balles. Je lui ai déjà parlé. Avec l'émotion du match, nous étions en train de perdre, je voulais récupérer le ballon mais il l'a gardé avec lui, je l'ai un peu poussé et j'ai vu que je lui avais fait mal», a expliqué Pedro Neto au micro de TNT Sports après la rencontre.

Et de poursuivre : «Je ne suis pas comme ça, c'était dans la chaleur du moment. Je veux m'excuser, je lui ai donné mon maillot parce que ça ne peut pas arriver. Je suis vraiment, vraiment désolé de ça. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour lui.»

Le résumé vidéo de la rencontre :

PSG – Chelsea 5-2

PSG – Chelsea 5-2

UEFA Champions League | 8e de finale aller | Saison 25/26

11.03.2026

Les plus lus

Des milliers de bulletins ont été remplis incorrectement dimanche – surtout à cause d’une erreur
Testostérone : pourquoi de plus en plus de femmes s’y intéressent
«Il y a urgence, ça ne peut plus continuer comme ça»
La météo joue au yo-yo! La neige pourrait tomber à 600 m
Stupeur : il reçoit son colis de Temu et tombe sur une bien mauvaise surprise
«Il y a urgence» : une partie du château de Chambord menace de s'effondrer