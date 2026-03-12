Alors que le PSG venait de marquer son 4e but lors du huitième de finale aller de la Ligue des champions, l'ailier de Chelsea Pedro Neto, frustré par la tournure des événements, a perdu ses nerfs. Un comportement dont il s'est largement excusé.

Rédaction blue Sport Clara Francey

Lors de la défaite 5-2 de Chelsea sur la pelouse du PSG, en huitième de finale aller de la Ligue des champions, l'ailier portugais Pedro Neto s'est rendu coupable d'un regrettable geste d'humeur : à la 90e minute, alors que son équipe accusait un retard de deux buts, il a bousculé un ramasseur de balles parisien qui tentait de gagner du temps.

Un geste qui a failli provoquer une bagarre générale et que le joueur a immédiatement regretté. Sur le terrain, Neto s’est précipité pour présenter ses excuses au jeune homme, le prenant dans ses bras, puis, au coup de sifflet final, il lui a offert son maillot.

«Je tiens à m'expliquer sur ce qui s'est passé sur le terrain et à présenter mes excuses au ramasseur de balles. Je lui ai déjà parlé. Avec l'émotion du match, nous étions en train de perdre, je voulais récupérer le ballon mais il l'a gardé avec lui, je l'ai un peu poussé et j'ai vu que je lui avais fait mal», a expliqué Pedro Neto au micro de TNT Sports après la rencontre.

Et de poursuivre : «Je ne suis pas comme ça, c'était dans la chaleur du moment. Je veux m'excuser, je lui ai donné mon maillot parce que ça ne peut pas arriver. Je suis vraiment, vraiment désolé de ça. Encore une fois, je suis vraiment désolé pour lui.»

