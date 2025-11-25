  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions «Je réalise que je vieillis», plaisante Guardiola

Clara Francey

25.11.2025

«Je réalise que je vieillis», a répondu lundi Pep Guardiola, interrogé sur le 100e match de Ligue des champions qu'il vivra en tant qu'entraîneur de Manchester City, mardi (21h00) contre le Bayer Leverkusen.

Pep Guardiola en conférence de presse avant d'affronter le Bayer Leverkusen.
Pep Guardiola en conférence de presse avant d'affronter le Bayer Leverkusen.
IMAGO/News Images

Agence France-Presse

25.11.2025, 09:40

«Chaque week-end il y a un nouvel événement à célébrer (dans sa carrière, ndlr)», a ironisé le Catalan de 54 ans, au club depuis 2016 et sacré champion d'Europe en 2023, qui a vécu au début du mois son 1000e match comme entraîneur, toutes compétitions confondues.

Plus sérieusement, «non, c'est plutôt bien. Cela signifie que chaque saison, nous avons été là. (...) C'est une compétition énorme, tellement spéciale pour les joueurs, ils l'adorent, comme les entraîneurs et tout le monde», a-t-il ajouté.

«Se mesurer aux meilleures équipes d'Europe est une expérience incroyablement enrichissante», et «pour le club, en termes de réputation, de prestige, financièrement, c'est extrêmement important», a développé l'ex-coach de Barcelone et du Bayern.

En C1 cette saison, Manchester City a enregistré trois victoires et un nul, à Monaco, ce qui lui permet à mi-parcours de figurer dans le Top-8 de la phase de ligue, à une place directement qualificative pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

«Maintenant, nous entamons les quatre derniers matches: deux à domicile, deux à l'extérieur. Demain (mardi), contre le troisième de Bundesliga, c'est un match extrêmement important pour atteindre notre objectif, finir parmi les huit premiers», a-t-il commenté.

UHD HDR Manchester City - Bayer 04 Leverkusen
UHD HDR Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

ma 25.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Manchester City - Bayer 04 Leverkusen

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans:  6h et 10min 55sec

Les milieux défensifs Rodri et Mateo Kovacic, blessés, ne seront pas rétablis pour la réception du Bayer.

Sur la scène européenne, Leverkusen se trouve en mauvaise posture avec une seule victoire contre deux matches nuls et une lourde défaite, 7-2 contre le PSG. Les joueurs de Kasper Hjulmand ont toutefois enclenché une bonne dynamique depuis plusieurs semaines en Bundesliga.

Leverkusen – PSG 2-7

Leverkusen – PSG 2-7

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Les plus lus

Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
«Bella se fiche pas mal de savoir où elle se réveille maintenant»
Le «cardinal vert» – à quel point l'homme fort de Zelensky est-il corrompu ?
Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil
Macron recadre Trump: «la décision revient aux Européens»
Kilde envisage un retour jeudi, 684 jours après sa terrible chute !