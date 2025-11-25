«Je réalise que je vieillis», a répondu lundi Pep Guardiola, interrogé sur le 100e match de Ligue des champions qu'il vivra en tant qu'entraîneur de Manchester City, mardi (21h00) contre le Bayer Leverkusen.

Pep Guardiola en conférence de presse avant d'affronter le Bayer Leverkusen. IMAGO/News Images

Agence France-Presse Clara Francey

«Chaque week-end il y a un nouvel événement à célébrer (dans sa carrière, ndlr)», a ironisé le Catalan de 54 ans, au club depuis 2016 et sacré champion d'Europe en 2023, qui a vécu au début du mois son 1000e match comme entraîneur, toutes compétitions confondues.

Plus sérieusement, «non, c'est plutôt bien. Cela signifie que chaque saison, nous avons été là. (...) C'est une compétition énorme, tellement spéciale pour les joueurs, ils l'adorent, comme les entraîneurs et tout le monde», a-t-il ajouté.

«Se mesurer aux meilleures équipes d'Europe est une expérience incroyablement enrichissante», et «pour le club, en termes de réputation, de prestige, financièrement, c'est extrêmement important», a développé l'ex-coach de Barcelone et du Bayern.

En C1 cette saison, Manchester City a enregistré trois victoires et un nul, à Monaco, ce qui lui permet à mi-parcours de figurer dans le Top-8 de la phase de ligue, à une place directement qualificative pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions.

«Maintenant, nous entamons les quatre derniers matches: deux à domicile, deux à l'extérieur. Demain (mardi), contre le troisième de Bundesliga, c'est un match extrêmement important pour atteindre notre objectif, finir parmi les huit premiers», a-t-il commenté.

UHD HDR Manchester City - Bayer 04 Leverkusen ma 25.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ UHD HDR Manchester City - Bayer 04 Leverkusen Louer avec tv.blue.ch tv.blue.ch

L'événement commence dans: 6h et 10min 55sec

Les milieux défensifs Rodri et Mateo Kovacic, blessés, ne seront pas rétablis pour la réception du Bayer.

Sur la scène européenne, Leverkusen se trouve en mauvaise posture avec une seule victoire contre deux matches nuls et une lourde défaite, 7-2 contre le PSG. Les joueurs de Kasper Hjulmand ont toutefois enclenché une bonne dynamique depuis plusieurs semaines en Bundesliga.