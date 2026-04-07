A la veille du quart de finale aller de Ligue des champions face au FC Barcelone, l'entraîneur de l'Atlético Madrid Diego Simeone s'est lancé dans une déclaration d'amour pour Antoine Griezmann, l'avertissant toutefois qu'il devra «courir» pour garder sa place.

🫂 🫀 Simeone se sincera con Griezmann antes de arrancar la rueda de prensa: "Te considero un amigo, te quiero mucho"



👀 "Si Dios quiere, vamos a jugar cinco partidos más en Champions, así que vamos a disfrutarlos"



😅 "Pero sabes que si mañana no corres, vas para fuera..." pic.twitter.com/viDvXV6R0T — Carrusel Deportivo (@carrusel) April 7, 2026

Agence France-Presse Clara Francey

L'entraîneur argentin a profité de la présence devant la presse de l'attaquant français de 35 ans, qui a officialisé son départ pour Orlando, aux Etats-Unis, au terme de la saison, pour lui signifier publiquement son affection et sa gratitude.

«Je veux te remercier pour ton travail, ton humilité et ton comportement exemplaire pour tous les enfants, dans une société qui a grandement besoin de personne comme toi. Merci pour tout ce que tu nous as donné, tout ce que tu continues à nous donner», a déclaré le «Cholo» avant le début de sa conférence de presse.

«Tu es un joueur, mais je te considère aussi comme un ami. Il nous reste une finale de Coupe du Roi, et si Dieu le veut, nous allons jouer cinq matchs de plus en Ligue des champions. Profites-en, je t'aime beaucoup. Après, je reste ton entraîneur, donc tu sais que demain si tu ne cours pas tu vas sortir», a-t-il poursuivi en souriant.

Griezmann, meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético, a remercié son coach, assurant que c'était «un honneur» et «un plaisir» de jouer sous ses ordres. «J'espère que les gens se rappelleront de mes performances et de mes efforts. D'un gars qui travaille pour l'équipe et qui de temps en temps marque des buts», a-t-il ajouté.

Au sujet de la rencontre de mercredi, la cinquième de la saison face au Barça, Simeone a encensé le style de jeu très offensif du champion d'Espagne en titre, promettant néanmoins que ses joueurs allaient au Camp Nou pour tenter de «faire mal» aux Catalans.

«Nous savons de quoi ils sont capables chez eux. C'est une équipe qui attaque très bien et qui défend un peu moins bien. Mais leur calcul est parfait: s'ils encaissent un but, ils en marquent trois», a-t-il salué.