Jesus crucifie l'Inter, Köhn et Monaco vivent l'enfer à Madrid

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Jesus crucifie l'Inter, Köhn et Monaco vivent l'enfer à Madrid

Clara Francey

20.1.2026

Arsenal poursuit son sans-faute dans la phase de ligue de la Ligue des champions. Les hommes de Mikel Arteta sont allés s'imposer 3-1 mardi sur la pelouse de l'Inter Milan pour cueillir leur septième succès en sept journées.

Inter – Arsenal 1-3

Inter – Arsenal 1-3

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Keystone-ATS

20.01.2026, 22:55

21.01.2026, 00:20

Le choc de cette 7e journée a tenu toutes ses promesses à San Siro. Et ce d'entrée de jeu, les Gunners adressant un premier tir en direction du but de l'ex-gardien de l'équipe de Suisse Yann Sommer après moins de 30 secondes de jeu. Leur pressing a d'ailleurs posé des problèmes finalement insolubles aux Nerazzurri, qui ont subi mardi leur troisième défaite de suite en C1 et sortent du Top 8.

L'Inter, qui alignait également Manuel Akanji, a certes su réagir à l'ouverture du score signée Gabriel Jesus (10e). Petar Sucic a remis les deux équipes à égalité à la 18e. Irrésistible, Arsenal a toutefois repris les commandes à la 31e, Gabriel Jesus s'offrant un doublé en profitant de l'apathie de la défense milanaise sur un corner. Gyökeres a mis fin aux espoirs de l'Inter à la 84e.

Carton du Real

Philipp Köhn a passé une soirée plus difficile encore dans la cage de Monaco, où le milieu genevois Denis Zakaria était également titulaire. Le portier international suisse a subi les foudres du Real Madrid, qui s'est imposé 6-1 pour le baptême du feu en Ligue des champions de son nouveau coach Alvaro Arbeloa grâce notamment à un doublé de Kylian Mbappé (5e 1-0, 26e 2-0).

Real Madrid – Monaco 6-1

Real Madrid – Monaco 6-1

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Les Madrilènes se retrouvent provisoirement au 3e rang, à égalité avec le Bayern Munich (2e) qui jouera mercredi, à six longueurs d'Arsenal. Tottenham se hisse pour sa part en 4e position après sa victoire (2-0) face au Borussia Dortmund de Gregor Kobel. Un BVB qui devra absolument battre l'Inter la semaine prochaine pour espérer se qualifier directement en 8es de finale (Top 8).

Tottennham – Dortmund 2-0

Tottennham – Dortmund 2-0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Tenant du trophée, le Paris St-Germain a pour sa part connu la défaite (2-1) sur la pelouse d'une équipe du Sporting qui a forcé la décision sur un doublé de Luis Suarez (74e 1-0, 90e 2-1). Les Parisiens figurent toujours provisoirement parmi les huit premiers malgré ce revers. Mais ils devront battre Newcastle dans une semaine pour y rester et s'éviter un barrage.

Luis Enrique cash. «On a perdu parce que le foot c'est un sport de merde»

Luis Enrique cash«On a perdu parce que le foot c'est un sport de merde»

Sporting CP – PSG 2-1

Sporting CP – PSG 2-1

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Exploit norvégien

Manchester City a par ailleurs subi un cuisant échec mardi en début de soirée. Battus 3-1 sur la pelouse de Bodö/Glimt malgré leur habituelle nette domination territoriale, les hommes du coach Pep Guardiola restent toutefois eux aussi bien placés pour se hisser en 8es de finale. Ils accueilleront le Galatasaray le 28 janvier lors de l'ultime journée.

Ligue des champions. Scénario dingue en Norvège : Bodø/Glimt humilie Manchester City !

Ligue des championsScénario dingue en Norvège : Bodø/Glimt humilie Manchester City !

Copenhague – Napoli 1-1

Copenhague – Napoli 1-1

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Villarreal – Ajax 1-2

Villarreal – Ajax 1-2

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Olympiacos – Leverkusen 2-0

Olympiacos – Leverkusen 2-0

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Kairat Almaty – Club Brugge 1-4

Kairat Almaty – Club Brugge 1-4

UEFA Champions League | Matchday 7 | Saison 25/26

20.01.2026

Les plus lus

Des dysfonctionnements étaient connus de la commune depuis 2018
Trump vante son bilan lors d'une conférence de presse décousue
Une Ukrainienne réalise le «rêve» de son père soldat à Melbourne
Jesus crucifie l'Inter, Köhn et Monaco vivent l'enfer à Madrid
Le roi et la reine d'Espagne au chevet des victimes
Une cérémonie d’ouverture moins «clivante» que celle des Jeux de Paris