«Ça sera difficile ici», a prévenu l'entraîneur allemand du FC Barcelone, Hansi Flick, lundi à la veille du quarts de finale retour de la Ligue des champions à Dortmund, malgré la large victoire (4-0) à l'aller à domicile.

L'entraîneur allemand du FC Barcelone, Hansi Flick, est prêt pour le match retour. KEYSTONE

Agence France-Presse Arthur Rappaz

«C'est très important, contre une équipe comme Dortmund, d'être concentré dès le début de la rencontre, de montrer quelles sont nos forces», a expliqué Hansi Flick.

L'ancien sélectionneur de l'Allemagne a l'expérience des matches au Westfalenstadion, où il s'est imposé à deux reprises avec le Bayern Munich en Bundesliga en mai et en novembre 2020, à huis clos en raison de la pandémie de Covid-19.

«Fier comme jamais»

«Je sais que ce sera difficile ici. Et on prépare l'équipe pour cela. Notre idée, la façon dont on souhaite jouer au football, c'est toujours de livrer la meilleure performance possible», a ajouté Flick, qui a expliqué que Dani Olmo, blessé aux adducteurs, «est prêt à jouer, mais on doit un peu faire attention à lui».

Flick s'est dit «fier comme jamais» de son équipe, mais espère la voir réaliser la «meilleure performance possible» à Dortmund mardi soir, alors que le Borussia sera soutenu par les 25.000 supporters du Mur Jaune, l'impressionnante tribune debout des Ultras du BVB.

Pour le gardien de but du Barça, Wojciech Szczesny, la qualification n'est pas garantie malgré la confortable avance acquise au match aller.

«Ça m'avait manqué»

«Pour moi, c'est un grand moment de jouer un match dont tout le monde dit qu'il est déjà terminé sur le papier. Ce n'est pas le cas. Nous voulons gagner ce match aussi, nous ne sommes pas ici pour simplement perdre avec moins de quatre buts», a insisté Szczesny, 34 ans, qui retrouve le Westfalenstadion.

C'est dans ce stade qu'il pensait avoir disputé le dernier match de sa carrière avec la Pologne à l'Euro-2024 (match nul 1-1 contre la France). Mais le Barça a fait appel à lui pour pallier l'absence de l'Allemand Marc-André ter Stegen, grièvement blessé en début de saison.

«J'étais sur le banc il y a quelques mois, mais maintenant je joue avec ce que je pense être la meilleure équipe d'Europe. Gagner est toujours une super sensation. Ça m'avait manqué», a expliqué le Polonais.