«Joueurs manipulés» - La chute vertigineuse de Manchester City

L'incroyable «machine» à gagner de Manchester City a calé de manière spectaculaire, cette saison et mercredi encore à Madrid contre le Real, et les suiveurs ne voient «aucun levier» annonciateur d'un redressement immédiat pour l'équipe de Pep Guardiola.

Real Madrid – Manchester City 3-1 UEFA Champions League // Knockout round Playoffs // Saison 24/25 19.02.2025

Agence France-Presse Gregoire Galley

Le mastodonte anglais n'est plus que l'ombre de lui-même, à mille lieues de l'armada surpuissante ayant enlevé six des sept derniers titres en Premier League et soulevé le trophée de la Ligue des champions en 2023.

«L'équipe que Guardiola avait qualifiée de machine pendant huit ans n'existe plus», assène jeudi The Guardian avec, pour illustrer son propos, une photo de Josko Gvardiol glissant au sol sur un crochet dévastateur de Kylian Mbappé.

La superstar française a assommé d'un triplé des «Citizens» complètement amorphes durant le barrage retour (3-1), donnant raison au manager de City qui avait évalué leurs chances de qualification à 1%. «Ce n'était même pas aussi élevé. Il n'y a pas eu de comeback, même pas l'ombre d'un. Pas d'épopée, juste la fin», conclut sèchement le quotidien britannique.

Le tabloïd The Sun parle lui d'une nouvelle «humiliation» pour les joueurs «raillés, tourmentés, manipulés et finalement humiliés» par les «olés» moqueurs du public espagnol.

«City semblait effrayé»

La débâcle au Santiago-Bernabeu s'inscrit dans le prolongement d'une saison bizarre, lancée sur les standards habituels jusqu'à fin octobre, avant de partir en dérapage incontrôlé.

Le revers à Madrid - le treizième toutes compétitions confondues - a mis en lumière des failles bien connues: une défense éparpillée, dépassée et sans ressort, des pépins physiques à la pelle (Haaland et De Bruyne sur le banc, Stones blessé après six minutes), un manque de contrôle et un déficit d'agressivité rédhibitoires.

«À chaque fois que le Real Madrid avait le ballon, Manchester City semblait effrayé», a résumé Paul Robinson, ancien gardien de Blackburn, dans le podcast Football Daily hébergé par la BBC. En défense, «ils étaient désorganisés, il n'y avait pas de communication ni de confiance en eux».

Cette fragilité a rattrapé des éléments habituellement réputés pour leur fiabilité, comme Ruben Dias, auteur d'une intervention ratée de la tête sur le premier but de Mbappé. Et elle semble avoir contaminé l'ensemble de l'équipe.

Après l'élimination européenne, Manchester City n'a plus pour objectif que la Coupe d'Angleterre, et le championnat où il faudra, a minima, protéger sa quatrième place actuelle.

«C'est fou, là je me demande +Comment vont-ils redresser la barre?+. Et je ne vois aucun levier. Kevin De Bruyne doit être blessé, (Erling) Haaland l'est à coup sûr, et tous les joueurs semblent manquer de confiance», a lancé l'ancien international Rio Ferdinand sur TNT Sports.

«Aura» envolée

«Ils avaient une sorte d'aura ces quatre, cinq, six dernières années. Les adversaires étaient battus dans le tunnel, avant même qu'ils ne sortent (sur le terrain, ndlr). Maintenant ils se disent +au moins on a une chance+», a expliqué le célèbre consultant du diffuseur anglais.

Les observateurs s'accordent pour dépeindre une équipe vieillissante, moins explosive qu'auparavant, et plombée de manière conjoncturelle par l'absence longue durée de Rodri, son Ballon d'or et milieu stabilisateur.

Conscients de ces lacunes, les dirigeants ont sorti le portefeuille dès cet hiver pour renforcer et régénérer l'équipe. La présences des trois recrues phares, Abdukodir Khusanov à l'arrière, Nico Gonzalez au milieu, et Omar Marmoush devant, n'a cependant pas suffi mercredi.

City a été «magnifique» pendant tellement longtemps, «il y allait forcément avoir un moment où il allait tomber. Ils doivent montrer de la résilience pour réagir», a conclu Ferdinand.

Les quadruples champions d'Angleterre en titre n'ont pas le temps de gamberger: dimanche, ils reçoivent l'actuel leader Liverpool, 17 points devant au classement.