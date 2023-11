Le prodige anglais du Real Madrid Jude Bellingham, touché à l'épaule gauche, est incertain pour la réception du Sporting Braga mercredi lors de la quatrième journée de Ligue des champions, a affirmé son entraîneur Carlo Ancelotti mardi en conférence de presse.

Jude Bellingham s'est blessé dimanche contre IMAGO/AFLOSPORT

«Je ne sais pas s'il va jouer demain. (...) Il va plutôt bien, il a bien récupéré mais il n'est pas allé jusqu'au bout de l'entraînement pour éviter de prendre un coup» a précisé Ancelotti à propos de son nouvel homme providentiel, auteur de 13 buts en 14 matchs depuis son arrivée. «On évaluera ses chances de jouer demain» a-t-il ajouté.

L'international anglais, qui est mal retombé sur l'épaule pendant la rencontre de championnat face au Rayo Vallecano dimanche (0-0), était visiblement toujours gêné dans ses déplacements à l'entraînement mardi.

Vainqueurs de leurs trois premières rencontres, les Madrilènes, en tête du groupe C, ont l'opportunité de se qualifier mathématiquement pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions mercredi contre Braga, qu'ils ont battu à l'aller 2-1.

«A ce moment de la saison, ce serait une bonne chose de s'assurer de passer la phase de groupes dès le quatrième match. Mais on devra se battre» a prévenu le technicien italien, qui se méfie d'une équipe «dynamique» qui avait «causé des problèmes» à sa formation en fin de match à l'aller.

«On s'est affrontés il y a peu de temps, on se connait bien. Ils viennent au Bernabeu pour prendre des points, donc on devra être bons» a estimé Carlo Ancelotti, alors que Braga est troisième du groupe avec seulement 3 points, à trois longueurs de Naples, second.

«C'est une équipe qui joue bien au foot. Mais est-ce que bien jouer est suffisant pour gagner ? Je crois que non», a-t-il rétorqué aux journalistes qui lui ont demandé quelques minutes plus tôt d'évoquer les critiques face à la pauvreté du jeu développé par le Real.

«Moi je préfère gagner. Car c'est la seule métrique que l'on peut utiliser pour jauger de la performance d'un entraîneur. (...) Lorsque l'on gagne, vous dites qu'on est bons. Lorsque l'on fait match nul, vous dites qu'on est nuls» a ironisé l'Italien.