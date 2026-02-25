  1. Clients Privés
Ligue des champions Kobel et Dortmund éliminés au terme d'un scénario fou

ATS

25.2.2026 - 20:47

L'Atalanta a réussi un joli coup en barrage retour de la Ligue des champions. Battus 2-0 à l'aller sur la pelouse du Borussia Dortmund, les Italiens se sont imposés 4-1 chez eux au retour.

Atalanta – Dortmund 4-1

Atalanta – Dortmund 4-1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

Keystone-SDA

25.02.2026, 20:47

25.02.2026, 21:29

Les Bergamasques ont pris un départ idéal en ouvrant le score dès la 5e par Scamacca. Zappacosta a signé le numéro deux juste avant la pause d'un tir dévié par un défenseur, ce qui a trompé Gregor Kobel dans le but du BVB. Pasalic a inscrit le 3-0 à la 57e.

Les visiteurs ont répliqué grâce à Adeyemi (75e), cinq minutes après son entrée en jeu. La décision est tombée dans les arrêts de jeu: Bensebaini, déjà malheureux sur les deux premiers buts, a reçu un deuxième avertissement et concédé un penalty transformé par Samardzic (98e).

Cette qualification de la Dea met un peu de baume au coeur des tifosi. Après l'élimination de Naples en phase de Ligue et l'échec cuisant de l'Inter Milan contre Bodo/Glimt en barrage, la Serie A est ainsi certaine d'avoir un représentant en 8es de finale.

Séisme en Ligue des champions. Finaliste l'an dernier, l'Inter éliminé dès les barrages par... Bodo/Glimt !

Séisme en Ligue des championsFinaliste l'an dernier, l'Inter éliminé dès les barrages par... Bodo/Glimt !

