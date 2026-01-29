Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. JO 2026
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Débâcle du Real Madrid en C1 Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»

Nicolas Larchevêque

29.1.2026

L'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé, auteur d'un doublé qui n'a pas pu éviter une défaite cinglante (4-2) contre le Benfica Lisbonne en Ligue des champions, a pris la parole mercredi soir en zone mixte. Le Français a notamment pointé le manque de régularité du géant espagnol.

Benfica – Real Madrid 4-2

Benfica – Real Madrid 4-2

UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26

28.01.2026

Agence France-Presse

29.01.2026, 09:22

«Je n’ai pas d’explication claire. Nous ne parvenons pas à avoir de la régularité dans notre jeu, c’est un problème que nous devons résoudre. On ne peut pas être bons un jour et pas le lendemain, ce n’est pas digne d’une équipe de champions. Ça fait un peu mal parce qu’on voulait profiter de février pour s’améliorer, mais nous méritons la position qui est la nôtre», a déclaré Mbappé devant la presse après cette défaite qui va contraindre le Real, 9e de la phase de ligue, à passer par les barrages pour espérer rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.

Ligue des champions. Le Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !

Ligue des championsLe Real et le PSG grimacent, l'OM éliminé par le but à la dernière seconde d'un gardien !

«Nous devons être plus réguliers. Il nous manque un peu de tout», a poursuivi Mbappé, qui n'avait jusque là jamais parlé en zone mixte après une défaite du Real. «Je ne vais pas dire que c’est seulement un problème d'attitude ou seulement de football, je pense que c’est un problème global. Et en Ligue des champions, chaque détail compte. Si tu ne viens pas avec tous les ingrédients pour gagner un match de ce niveau, tu te prends une raclée...», a enchaîné l'attaquant français.

Le but du gardien du Benfica ? «Une honte»

Interrogé à propos du quatrième but du Benfica, inscrit par le gardien ukrainien Anatoliy Trubin à la 98e minute, le capitaine des Bleus l'a qualifié de «honte», même s'il ne «change rien» pour le club madrilène, contraint de passer par les barrages comme la saison dernière.

Mbappé, buteur providentiel de la Maison Blanche avec désormais 36 réalisations en 29 matches toutes compétitions confondues, a demandé à l'exigeant public du stade Santiago Bernabéu de soutenir son équipe dimanche dans le derby contre le Rayo Vallecano.

L’OM éliminé en C1. «Quand tu perds un match comme ça, il y a de la honte»

L’OM éliminé en C1«Quand tu perds un match comme ça, il y a de la honte»

«C'était un mauvais match, mais nous ne sommes pas éliminés non plus. C'est une compétition différente, en Liga nous sommes sur une bonne dynamique. Je demande aux supporters qu'ils viennent au Bernabéu pour soutenir leur équipe. Si le Bernabéu est derrière nous, je suis sûr que nous ferons un bon match», a prédit l'attaquant français.

Les plus lus

«Le fascisme américain juste devant la porte» – Le chaos de l'ICE
Second entraînement annulé et descente dames modifiée
Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»
Un ancien chargé de sécurité communal dans le viseur de la justice
Crans-Montana: de graves lacunes dans les contrôles de sécurité depuis des années

Le classement