Kylian Mbappé peste : «Pas digne d’une équipe de champions»

L'attaquant star du Real Madrid Kylian Mbappé, auteur d'un doublé qui n'a pas pu éviter une défaite cinglante (4-2) contre le Benfica Lisbonne en Ligue des champions, a pris la parole mercredi soir en zone mixte. Le Français a notamment pointé le manque de régularité du géant espagnol.

Benfica – Real Madrid 4-2 UEFA Champions League | Matchday 8 | Saison 25/26 28.01.2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

«Je n’ai pas d’explication claire. Nous ne parvenons pas à avoir de la régularité dans notre jeu, c’est un problème que nous devons résoudre. On ne peut pas être bons un jour et pas le lendemain, ce n’est pas digne d’une équipe de champions. Ça fait un peu mal parce qu’on voulait profiter de février pour s’améliorer, mais nous méritons la position qui est la nôtre», a déclaré Mbappé devant la presse après cette défaite qui va contraindre le Real, 9e de la phase de ligue, à passer par les barrages pour espérer rejoindre les huitièmes de finale de la compétition.

«Nous devons être plus réguliers. Il nous manque un peu de tout», a poursuivi Mbappé, qui n'avait jusque là jamais parlé en zone mixte après une défaite du Real. «Je ne vais pas dire que c’est seulement un problème d'attitude ou seulement de football, je pense que c’est un problème global. Et en Ligue des champions, chaque détail compte. Si tu ne viens pas avec tous les ingrédients pour gagner un match de ce niveau, tu te prends une raclée...», a enchaîné l'attaquant français.

Le but du gardien du Benfica ? «Une honte»

Interrogé à propos du quatrième but du Benfica, inscrit par le gardien ukrainien Anatoliy Trubin à la 98e minute, le capitaine des Bleus l'a qualifié de «honte», même s'il ne «change rien» pour le club madrilène, contraint de passer par les barrages comme la saison dernière.

Mbappé, buteur providentiel de la Maison Blanche avec désormais 36 réalisations en 29 matches toutes compétitions confondues, a demandé à l'exigeant public du stade Santiago Bernabéu de soutenir son équipe dimanche dans le derby contre le Rayo Vallecano.

«C'était un mauvais match, mais nous ne sommes pas éliminés non plus. C'est une compétition différente, en Liga nous sommes sur une bonne dynamique. Je demande aux supporters qu'ils viennent au Bernabéu pour soutenir leur équipe. Si le Bernabéu est derrière nous, je suis sûr que nous ferons un bon match», a prédit l'attaquant français.