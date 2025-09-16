Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Pour sa reprise, la Ligue des champions a vécu une première soirée riche en émotions ! Réduit à dix, le Real Madrid est venu à bout de Marseille grâce à un doublé de Kylian Mbappé (2-1). La Juventus et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel se sont quittés dos à dos au terme d’un match fou (4-4), tandis Benfica a été surpris à domicile par Qarabağ (3-2). Enfin, Tottenham a battu Villarreal (1-0).

Juventus – Dortmund 4-4 UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26 16.09.2025

Keystone-ATS Nicolas Larchevêque

Le premier choc de la saison en Ligue des champions a tenu ses promesses. A Turin, la Juventus et Borussia Dortmund ont fait match nul 4-4. Tous les buts sont tombés en seconde période ! La partie s'est totalement débridée après le thé. Les visiteurs ont pris l'avantage deux fois, par Adeyemi (52e) et Nmecha (65e). Mais la Juve a répliqué grâce à Yildiz (63e), auteur d'une frappe somptueuse, et au joker Vlahovic (67e).

Le BVB est repassé devant grâce à Yan Couto (74e) puis Bensebaini (86e/penalty). Mais les Italiens n'ont rien lâché. Vlahovic a réduit l'écart (94e) avant de servir Kelly pour le 4-4 (96e) dans un final hallucinant. Gregor Kobel n'a rien pu faire sur les quatre buts encaissés. Le portier suisse a par ailleurs sauvé plusieurs fois son camp.

Le Real grâce à deux buts sur penalty

Le Real Madrid a peiné à domicile face à Marseille (2-1), mais s'en est sorti grâce à un doublé de Mbappé sur penalty. Les visiteurs ne se sont pas cachés et ont ouvert le score par Weah (22e). Sur penalty, Mbappé a égalisé (29e).

Rulli a ensuite souvent sauvé l'OM. Le Real a perdu ses deux latéraux droits: Alexander-Arnold est sorti sur blessure (5e), et Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli (72e). Un deuxième penalty de Mbappé a fait la différence (81e).

Real Madrid – Marseille 2-1 UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26 16.09.2025

Sensation à Lisbonne

Qarabag, l'un des petits poucets de la compétition, a démontré avoir sa place à ce niveau. Le club azéri, mené 2-0 à Lisbonne par le Benfica après un quart d'heure, a trouvé les ressources pour finalement créer la sensation et s'imposer 3-2 grâce à Kashchuk (86e).

Benfica – Qarabağ 2-3 UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26 16.09.2025

A Londres, Tottenham l'a emporté 1-0 face à Villarreal. La décision est tombée sur un autogoal gag du gardien Luiz Junior dès la 4e.