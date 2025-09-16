Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !

Nicolas Larchevêque

16.9.2025

Pour sa reprise, la Ligue des champions a vécu une première soirée riche en émotions ! Réduit à dix, le Real Madrid est venu à bout de Marseille grâce à un doublé de Kylian Mbappé (2-1). La Juventus et le Borussia Dortmund de Gregor Kobel se sont quittés dos à dos au terme d’un match fou (4-4), tandis Benfica a été surpris à domicile par Qarabağ (3-2). Enfin, Tottenham a battu Villarreal (1-0).

Juventus – Dortmund 4-4

Juventus – Dortmund 4-4

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Keystone-ATS

16.09.2025, 22:59

17.09.2025, 00:26

Le premier choc de la saison en Ligue des champions a tenu ses promesses. A Turin, la Juventus et Borussia Dortmund ont fait match nul 4-4. Tous les buts sont tombés en seconde période ! La partie s'est totalement débridée après le thé. Les visiteurs ont pris l'avantage deux fois, par Adeyemi (52e) et Nmecha (65e). Mais la Juve a répliqué grâce à Yildiz (63e), auteur d'une frappe somptueuse, et au joker Vlahovic (67e).

Ligue des champions. Une première surprise signée par l’un des «Petit Poucet» !

Ligue des championsUne première surprise signée par l’un des «Petit Poucet» !

Le BVB est repassé devant grâce à Yan Couto (74e) puis Bensebaini (86e/penalty). Mais les Italiens n'ont rien lâché. Vlahovic a réduit l'écart (94e) avant de servir Kelly pour le 4-4 (96e) dans un final hallucinant. Gregor Kobel n'a rien pu faire sur les quatre buts encaissés. Le portier suisse a par ailleurs sauvé plusieurs fois son camp.

Le Real grâce à deux buts sur penalty

Le Real Madrid a peiné à domicile face à Marseille (2-1), mais s'en est sorti grâce à un doublé de Mbappé sur penalty. Les visiteurs ne se sont pas cachés et ont ouvert le score par Weah (22e). Sur penalty, Mbappé a égalisé (29e).

Ligue des champions. «C'est honteux» - L’Olympique de Marseille lésé à Madrid ?

Ligue des champions«C'est honteux» - L’Olympique de Marseille lésé à Madrid ?

Rulli a ensuite souvent sauvé l'OM. Le Real a perdu ses deux latéraux droits: Alexander-Arnold est sorti sur blessure (5e), et Carvajal a été expulsé pour un coup de tête sur Rulli (72e). Un deuxième penalty de Mbappé a fait la différence (81e).

Real Madrid – Marseille 2-1

Real Madrid – Marseille 2-1

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Sensation à Lisbonne

Qarabag, l'un des petits poucets de la compétition, a démontré avoir sa place à ce niveau. Le club azéri, mené 2-0 à Lisbonne par le Benfica après un quart d'heure, a trouvé les ressources pour finalement créer la sensation et s'imposer 3-2 grâce à Kashchuk (86e).

Benfica – Qarabağ 2-3

Benfica – Qarabağ 2-3

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

A Londres, Tottenham l'a emporté 1-0 face à Villarreal. La décision est tombée sur un autogoal gag du gardien Luiz Junior dès la 4e.

Tottennham – Villarreal 1-0

Tottennham – Villarreal 1-0

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

16.09.2025

Les plus lus

WhatsApp : une simple image suffisait à espionner les utilisateurs
Kylian Mbappé terrasse l’OM, matches de folie à Turin et à Lisbonne !
Les plus retentissantes gaffes de Trump devant la famille royale
Pérou: 1400 touristes ont été évacués du Machu Picchu
Lausanne inflige un humiliant... 11-0 à Genève dans le derby !

La 1ère journée