Ligue des champions L'Atalanta ou l’improbable dernier espoir italien

ATS

9.3.2026 - 13:43

L'Atalanta est le dernier représentant italien en Ligue des champions, un scénario improbable au regard de son calamiteux début de saison. Le Bayern Munich, en déplacement mardi à Bergame, ferait bien de se méfier d'une équipe qui a surpris plus d'un cador pour rallier les 8e de finale.

«Ce groupe de joueurs ne baisse jamais les bras»: après le nul (2-2) arraché face à l'Udinese après avoir été mené 2-0, samedi en Championnat d'Italie, le milieu polonais Nicola Zalewski a sans doute résumé la saison de l'Atalanta. Et envoyé un avertissement déguisé au Bayern Munich, grand favori de cette double confrontation.

Retrouver l'Atalanta à ce stade de la compétition reine du football européen après son piètre début de saison est une surprise de taille, même pour les plus fervents des supporters de la «Dea». Le départ de l'emblématique Gian Piero Gasperini, pour l'AS Rome après neuf saisons et un sacre en Europa League, en 2024, a en effet secoué le club lombard, réputé pour sa gestion rigoureuse et réfléchie.

Tout n'était pas à jeter

Son successeur Ivan Juric, dont la nomination avait suscité bien des réserves, n'a tenu que trois mois. Il a été licencié le 10 novembre alors que l'Atalanta était 13e de la Serie A et n'avait gagné que deux matches, pour sept nuls et deux défaites.

Tout n'était pas non plus à jeter: à part la leçon donnée (4-0) par le PSG, champion d'Europe en titre, en ouverture de la phase de ligue de la Ligue des champions, la «Dea» était dans le coup sur la scène européenne grâce notamment à une victoire 1-0 à Marseille.

L'arrivée de Raffaele Palladino, ancien entraîneur de Monza et de la Fiorentina qui a longtemps tenu la corde pour succéder à Gasperini avant que Juric ne lui soit préféré, a relancé l'Atalanta, sans toutefois faire des étincelles.

Son équipe qui n'a concédé que six défaites toutes compétitions confondues lors des cinq derniers mois, s'est replacée à la 7e place du championnat et, en Ligue des champions, a écoeuré Francfort, en Allemagne (3-0), et surclassé Chelsea (2-1) au New Balance Stadium.

«Pas battu d'avance»

Si la phase de poules s'est terminée sur deux défaites (3-2 à domicile contre l'Athletic Bilbao et 1-0 dans le stade de l'Union Saint-Gilloise), les Bergamasques ont selon leur coach écrit «l'une des plus belles pages de l'histoire du club» en terrassant Dortmund en barrages pour rallier les 8e de finale. Battus 2-0 à l'aller, ils ont submergé le Borussia 4-1 au retour, avec le but de la qualification inscrit au bout du temps additionnel.

Palladino a pourtant perdu son principal argument offensif, le Nigérian Ademola Lookman, auteur d'un triplé en finale de la Ligue Europa 2024 et parti à l'Atletico Madrid en janvier. Mais il a dans son effectif celui qui est considéré comme le meilleur gardien de Serie A Marco Carnesecchi, un meneur Charles De Ketelaere, qui a enfin trouvé un club pour s'épanouir et le revenant Gianluca Scamacca, déjà douze buts au compteur.

Le Bayern Munich, sextuple vainqueur de la C1, de son côté impressionne: il caracole en tête de la Bundesliga avec onze points d'avance sur Dortmund et empile les buts (92 en 25 matches de championnat, 128 toutes compétitions confondues!) avec son trident offensif Michael Olise, Luis Diaz et Harry Kane.

Mais l'Atalanta «ne part pas battue d'avance», a prévenu Nicola Zalewski: «On sait de quoi on est capable. C'est un motif de fierté de représenter l'Italie, de porter haut le drapeau italien».

