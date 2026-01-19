  1. Clients Privés
Ligue des champions L'Inter, Yann Sommer et Manuel Akanji pour stopper Arsenal ?

ATS

19.1.2026 - 14:54

La Ligue des champions reprend ses droits mardi, pour la première des deux soirées consacrées à la 7e et avant-dernière journée de la phase de ligue. Seul leader avec ses six succès en six matches, Arsenal sera en danger.

Yann Sommer et Manuel Akanji parviendront-ils à stopper Arsenal en C1 ?
Yann Sommer et Manuel Akanji parviendront-ils à stopper Arsenal en C1 ?
IMAGO/BSR Agency

Keystone-SDA

19.01.2026, 14:54

Le club londonien se déplace en effet à Milan. Les «Gunners» y défieront dès 21h l'Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji, 6e du classement mais qui reste sur deux défaites dans la compétition après avoir remporté ses quatre premiers matches.

Arsenal a une revanche à prendre à San Siro, où la troupe de Mikel Arteta s'était inclinée 1-0 la saison dernière sur un penalty transformé par Hakan Calhanoglu. Depuis, la formation londonienne a enchaîné dix victoires consécutives en phase de ligue.

Ligue des champions. En crise, Monaco rêve d'un exploit chez le Real Madrid

Ligue des championsEn crise, Monaco rêve d'un exploit chez le Real Madrid

Les «Nerazzurri», qui pointent en tête de la Serie A, espèrent bien mettre fin à cette série. Eux-mêmes avaient vu une longue série positive prendre fin lors de la réception de Liverpool le 9 décembre: ils n'avaient pas connu la défaite lors de leurs 18 précédents matches disputés à domicile en C1.

Le Real sous pression

Le Borussia Dortmund de Gregor Kobel jouera aussi à Londres, face à Tottenham. Ce duel pourrait être décisif dans la lutte pour une place dans le Top 8, synonyme de qualification directe pour les 8es de finale: les deux équipes pointent respectivement aux 10e (BVB) et 11e (Tottenham) rangs, avec 11 unités au compteur.

En difficulté ces dernières semaines, le Real Madrid se doit pour sa part de réagir sur la scène continentale avec son nouveau coach Alvaro Arbelo. Kylian Mbappé et Cie, 7es de cette phase de ligue avec 12 points, s'assureront une place dans la phase à élimination en cas de victoire face à l'AS Monaco du duo suisse Köhn/Zakaria.

Ligue des champions. Bronca monstre : hué et abattu, Vinicius touche le fond à Madrid

Ligue des championsBronca monstre : hué et abattu, Vinicius touche le fond à Madrid

UEFA Champions League : Top Goals 2025

UEFA Champions League : Top Goals 2025

Voici les 5 plus belles réussites de l'année dans la plus prestigieuse des compétitions européennes.

23.12.2025

