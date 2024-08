L'UEFA a détaillé la nouvelle automatisation du tirage au sort du premier tour de la Ligue des champions, de l’Europa League et de la Conference League. Ce tirage aura lieu les 29 et 30 août à Monaco.

L'UEFA a détaillé la nouvelle automatisation du tirage au sort du premier tour de la Ligue des champions. KEYSTONE

ATS

Cette automatisation accompagne le nouveau format de ces compétitions. Dans chacune d'elles, 36 équipes vont faire partie d'une même «ligue» avec l'objectif de finir aux huit premières places du classement, directement qualificatives pour les 8e de finale. Les huit autres billets se joueront par des matches de barrages.

Pour ce faire, les équipes sont réparties dans quatre chapeaux. Chacune d'entre-elles affronte huit clubs: deux de chaque chapeau, avec pour chaque chapeau un match à l'extérieur et un match à domicile. Seule la Ligue Europa Conference diffère avec six matches contre six équipes, parmi les six chapeaux existants – trois à l'extérieur, trois à domicile.

La complexité d'un tel tirage, ainsi que sa durée s'il devait être effectué intégralement à la main comme lors des années précédentes – où les équipes étaient réparties par groupe de quatre – ont conduit l'UEFA à s'adjoindre les services de deux entreprises pour automatiser le processus.

Ainsi, l'entreprise AE Live, spécialiste des données dans le sport et habituée des tirages au sort automatisés depuis plusieurs années et dans plusieurs disciplines, fournira un logiciel qui tirera au sort en direct les huit adversaires du club dont la boule viendra d'être sélectionnée, manuellement, dans le saladier disposé sur la scène.

Chacun des 36 clubs, à commencer par ceux du pot 1 puis en descendant vers le pot 4 (ou 6 pour la Ligue Europa Conference) verra sa boule tirée au sort dans le saladier, avec ensuite l'affichage en temps réel de ses adversaires.

L'ordinateur devra respecter deux critères: un club ne peut pas jouer contre une équipe appartenant au même championnat, ni contre plus de deux équipes d'un même autre championnat. Les décisions de l'ordinateur seront immédiatement contrôlées par deux autres systèmes indépendants. Le tout est vérifié et supervisé par la société d'audit EY.

Le tirage au sort est censé durer 35 minutes, peu ou prou ce qui était nécessaire lors des tirages des années précédentes. Sans l'automatisation, il aurait fallu tirer plus d'un millier de boules dans 36 saladiers différents pour une durée de trois heures. Le calendrier des rencontres de cette phase sera disponible le samedi 31 août.

AFP