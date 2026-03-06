  1. Clients Privés
Ligue des champions Le Real Madrid sanctionné après le salut nazi d'un supporter

ATS

6.3.2026 - 13:02

L'UEFA a annoncé vendredi avoir infligé une amende au Real Madrid pour le comportement raciste d'un de ses supporters. Ce dernier avait effectué un salut nazi avant le barrage retour de Ligue des champions contre Benfica la semaine dernière.

Keystone-SDA

06.03.2026, 13:02

La commission disciplinaire de l'instance dirigeante du football européen a infligé une amende de 15'000 euros (environ 13'500 francs) au géant espagnol «pour le comportement raciste et/ou discriminatoire de ses supporters» lors du match retour des barrages contre Benfica le 25 février, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Ligue des champions. Vinicius se venge de Benfica, Monaco se saborde à Paris

Ligue des championsVinicius se venge de Benfica, Monaco se saborde à Paris

L'UEFA a également condamné le Real à une fermeture partielle de 500 places dans son stade Santiago Bernabéu, assortie d'un sursis d'un an. Le club madrilène avait annoncé après la rencontre avoir expulsé et radié un supporter filmé en train de faire un salut nazi dans les tribunes.

Le match aller avait été entaché par un incident entre l'attaquant brésilien Vinicius Junior, qui a accusé l'Argentin Gianluca Prestianni, suspendu provisoirement par l'UEFA le temps de l'enquête, de l'avoir traité de «singe», ce qu'il nie.

«Affaire Prestianni». Infantino veut sévir : «Si un joueur se couvre la bouche, alors il doit être exclu»

«Affaire Prestianni»Infantino veut sévir : «Si un joueur se couvre la bouche, alors il doit être exclu»

Real Madrid – Benfica 2-1

Real Madrid – Benfica 2-1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

