L'UEFA a annoncé vendredi avoir infligé une amende au Real Madrid pour le comportement raciste d'un de ses supporters. Ce dernier avait effectué un salut nazi avant le barrage retour de Ligue des champions contre Benfica la semaine dernière.

🚨 𝐔́𝐋𝐓𝐈𝐌𝐀 𝐇𝐎𝐑𝐀 | Echan a un aficionado del Real Madrid tras hacer el saludo nazi.



Las cámaras lo captaron y ya ha sido expulsado del Bernabéu.



ℹ️ @matoribio85 pic.twitter.com/HjYDbe8S1O — Offsider (@Offsider_ES) February 25, 2026

Keystone-SDA ATS

La commission disciplinaire de l'instance dirigeante du football européen a infligé une amende de 15'000 euros (environ 13'500 francs) au géant espagnol «pour le comportement raciste et/ou discriminatoire de ses supporters» lors du match retour des barrages contre Benfica le 25 février, a-t-elle indiqué dans un communiqué.

L'UEFA a également condamné le Real à une fermeture partielle de 500 places dans son stade Santiago Bernabéu, assortie d'un sursis d'un an. Le club madrilène avait annoncé après la rencontre avoir expulsé et radié un supporter filmé en train de faire un salut nazi dans les tribunes.

Le match aller avait été entaché par un incident entre l'attaquant brésilien Vinicius Junior, qui a accusé l'Argentin Gianluca Prestianni, suspendu provisoirement par l'UEFA le temps de l'enquête, de l'avoir traité de «singe», ce qu'il nie.