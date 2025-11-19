  1. Clients Privés
Ligue des champions Le retour du Barça au Camp Nou sur la scène européenne validé

ATS

19.11.2025 - 14:54

L'UEFA a donné son feu vert au FC Barcelone pour disputer de nouveau les matches de Ligue des champions dans son stade du Camp Nou partiellement rénové. Le champion d'Espagne en titre l'a annoncé mercredi.

L'UEFA a donné son feu vert au FC Barcelone pour disputer de nouveau les matches de Ligue des champions dans son stade du Camp Nou.
L'UEFA a donné son feu vert au FC Barcelone pour disputer de nouveau les matches de Ligue des champions dans son stade du Camp Nou.
KEYSTONE
,

Keystone-SDA, Agence France-Presse

19.11.2025, 14:54

«L'UEFA a accepté la demande, considérant que toutes les conditions nécessaires avaient été remplies» a expliqué le FC Barcelone dans un communiqué.

Cette annonce intervient quelques jours après que le Barça a annoncé son retour dès samedi en championnat d'Espagne dans son stade mythique, qui fait l'objet depuis deux ans et demi de travaux de rénovation gigantesques dont la fin a été plusieurs fois repoussée.

LaLiga. «Nous rentrons à la maison» : le Barça retrouve le Camp Nou

LaLiga«Nous rentrons à la maison» : le Barça retrouve le Camp Nou

Le Barça accueillera donc au Camp Nou l'Eintracht Francfort en C1 le 9 décembre, un peu plus de deux semaines après l'avoir réintégré en Liga contre l'Athletic Bilbao. Mais si Barcelone retrouve le Camp Nou, ce sera avec une capacité temporaire de 45'401 spectateurs, qui passera à 105'000 une fois les travaux de la tribune supérieure achevés, ce qui en fera le plus grand stade d'Europe.

Le retour au Camp Nou met fin à une saga compliquée pour le club au cours de laquelle il a dû reporter à plusieurs reprises la réouverture de l'enceinte, les retards des travaux et l'impossibilité d'obtenir le feu vert des autorités ayant contrarié ses plans.

Une perte considérable

Le champion d'Espagne en titre, actuellement deuxième de Liga derrière le Real Madrid, jouait depuis le début de la saison 2023/24 ses rencontres à domicile au stade olympique de Montjuic, et parfois au stade Johan Cruyff, son stade d'entraînement.

Le retard pris dans les travaux représente une perte considérable pour le géant catalan qui connaît des difficultés financières et a besoin des revenus générés par son stade pour retrouver de la stabilité. On estime qu'au final Barcelone dépensera 1,5 milliard d'euros pour la reconstruction du Camp Nou.

