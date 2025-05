L’émotion de Yann Sommer : «J’ai eu les larmes aux yeux»

Yann Sommer a envoyé l'Inter en finale de la Ligue des champions en signant des arrêts de grande classe face au FC Barcelone. Le gardien bâlois était ému aux larmes au terme d'une épique demi-finale retour, remportée 4-3 après prolongation par les Milanais.

Inter – Barcelona 4-3 ap UEFA Champions League // Demi-finale retour // Saison 24/25 06.05.2025

Keystone-SDA ATS

«Je ne pourrais pas être plus heureux», a lâché Sommer au micro d'Amazon Prime. «Juste après le coup de sifflet final, j'ai eu les larmes aux yeux», a-t-il ajouté. A 36 ans, il disputera enfin sa première finale en Ligue des champions. Le 31 mai à Munich, son ancien lieu de travail, dont il ne garde pas un souvenir impérissable.

Lui et ses coéquipiers ont beaucoup investi «pour ce moment, pour ce match», a souligné l'ancien dernier rempart du Borussia Mönchengladbach et du Bayern Munich, dont il a défendu les couleurs durant une demi-saison seulement en 2023. Ce fut «une fois de plus un match incroyable».

«Nous étions pratiquement éliminés»

Une semaine après le 3-3 du match aller, l'Inter a d'abord mené 2-0 avant de se retrouver dos au mur à 2-3. C'est le joker Davide Frattesi qui a forcé la décision en prolongation, après que Francesco Acerbi avait inscrit le 3-3 à la 93e. «Nous étions pratiquement éliminés», a rappelé le gardien aux 94 sélections en équipe de Suisse.

On a alors pu voir à nouveau la «foi énorme» que l'équipe a en ses capacités – et le poids des supporters dans le vénérable stade San Siro. «La puissance qui se développe dans ce stade nous apporte énormément», a encore souligné Sommer.

Le Bâlois a réalisé plusieurs arrêts de grande classe. Mais ce qu'il retenait avant tout à l'heure de l'interview, c'est sa parade de la 114e sur un tir du prodige barcelonais Lamine Yamal: «C'est un grand joueur, heureusement que le ballon n'est pas entré. Beaucoup d'équipes auraient abandonné après le 2-3, pas nous. Nous avons réussi à revenir.»

Quel arrêt de folie de Yann Sommer ! Yann Sommer a une fois de plus sorti le grand jeu face à Lamine Yamal en prolongations de la demi-finale retour de la Ligue des champions mardi à Milan. 06.05.2025

Un cercle exclusif

Avant Yann Sommer, sept Suisses avaient atteint la finale de la Ligue des champions. A 36 ans, le héros du 8e de finale de l'Euro 2021 face à la France aura l'opportunité de devenir le cinquième Helvète à remporter la C1 après Stéphane Chapuisat, Ciriaco Sforza, Xherdan Shaqiri et Manuel Akanji.

Chapuisat a joué un rôle déterminant dans le succès du Borussia Dortmund en 1997, Sforza s'est imposé en 2001 avec le Bayern Munich, Shaqiri a réussi l'exploit en 2013 avec Munich et en 2019 avec Liverpool mais sans fouler la pelouse lors de ces deux finales, alors qu'Akanji a exulté en 2023 avec Manchester City.

Philippe Senderos, remplaçant avec Arsenal en 2006, Stephan Lichtsteiner, perdant avec la Juventus de Turin en 2015 et 2017, et Gregor Kobel, battu avec le Borussia Dortmund contre le Real Madrid l'an dernier, n'ont quant à eux pas réussi à s'imposer.