Ligue des champions Munich, sans doute à nouveau théâtre de la finale de 2028

ATS

31.10.2025 - 17:58

L'Allianz Arena de Munich est la seule candidate pour accueillir la finale de la Ligue des champions 2028. Par ailleurs, Wembley et le Camp Nou se disputent la finale 2029, a indiqué l'UEFA.

Keystone-SDA

31.10.2025, 17:58

Les fédérations nationales avaient jusqu'au 22 octobre pour déclarer leur intérêt pour organiser les huit finales des compétitions européennes en 2028 et 2029. L'Allemagne a été la seule à se positionner pour la finale de la Ligue des champions 2028 avec Munich.

La ville a déjà été hôte de la finale fin mai 2025 pour le triomphe du Paris Saint-Germain contre l'Inter Milan (5-0). Ce serait la sixième finale de la C1 à Munich après 1979, 1993 et 1997 au stade olympique, puis 2012 et 2025 à l'Allianz Arena.

Wembley ou le Camp Nou

Pour 2029, l'Angleterre avec le stade de Wembley de Londres (hôte de la finale en 2024) et l'Espagne avec le Camp Nou à Barcelone (en cours de rénovation et d'extension à 105'000 places) sont en lice. Les finales 2026 et 2027 de la Ligue des champions se joueront respectivement à la Puskas Arena de Budapest et au Metropolitano de Madrid.

LaLiga. Le Barça de retour au Camp Nou le temps d’un entraînement

LaLigaLe Barça de retour au Camp Nou le temps d’un entraînement

Les différents candidats pour 2028 et 2029 ont désormais jusqu'au 11 juin 2026 pour envoyer leur dossier, avec une décision du comité exécutif de l'UEFA en septembre 2026. Un pays ne peut accueillir qu'une seule finale par saison.

