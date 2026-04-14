La France tremble pour l’une de ses stars, évacuée sur une civière

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Ski alpin
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Autres
  9. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Terrible blessure à Anfield La France tremble pour l’une de ses stars, évacuée sur une civière

Nicolas Larchevêque

14.4.2026

L'attaquant international français de Liverpool Hugo Ekitiké a été évacué sur une civière à la suite d'une blessure à une cheville mardi soir lors du choc en quart de finale retour de la Ligue des champions face au Paris SG.

La grave blessure de Hugo Ekitiké

La grave blessure de Hugo Ekitiké

L'attaquant international français de Liverpool Hugo Ekitiké a été évacué sur une civière à la suite d'une blessure à une cheville mardi soir lors du choc en quart de finale retour de la Ligue des champions face au PSG.

14.04.2026

Agence France-Presse

14.04.2026, 23:33

A moins de deux mois de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), Ekitiké s'est blessé sur un appui et s'est écroulé au sol, se tenant immédiatement l'arrière de la cheville droite (28e).

Ligue des champions. L’Atlético éteint la révolte du Barça ! Le PSG résiste à Liverpool

Ligue des championsL’Atlético éteint la révolte du Barça ! Le PSG résiste à Liverpool

Son tendon d'Achille pourrait être touché, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour l'attaquant, notamment en vue de sa participation au Mondial. Il a été remplacé par Mohamed Salah, pour son dernier match européen avec les Reds.

Mendes et Doué aussi blessés

Dix minutes plus tard, le latéral gauche du PSG Nuno Mendes est sorti aussi sur blessure, visiblement touché musculairement à une cuisse. Il est rentré directement au vestiaire - après avoir dit quelques mots à Luis Enrique -, accompagné par le médecin du club. Il a été remplacé le Français Lucas Hernandez.

En deuxième période, c'est l'attaquant international français Désiré Doué, buteur à l'aller, qui a dû également céder sa place (50e), alors qu'il avait percuté un micro au bord du terrain après avoir été poussé par Dominik Szoboszlai. Il a été remplacé par Bradley Barcola, de retour après une entorse à une cheville en mars.

Liverpool – PSG 0-2

Liverpool – PSG 0-2

UEFA Champions League | Quart de finale retour | Saison 25/26

14.04.2026

Les plus lus

Chez Migros, une matinée d’entretiens… et 25 licenciements à la clé
L’Atlético éteint la révolte du Barça ! Le PSG résiste à Liverpool
L'actrice Nadia Farès retrouvée inconsciente dans une piscine
La France tremble pour l’une de ses stars, évacuée sur une civière
Une ONG israélienne saisit la CPI contre Pedro Sánchez