La France tremble pour l’une de ses stars, évacuée sur une civière

L'attaquant international français de Liverpool Hugo Ekitiké a été évacué sur une civière à la suite d'une blessure à une cheville mardi soir lors du choc en quart de finale retour de la Ligue des champions face au Paris SG.

La grave blessure de Hugo Ekitiké L'attaquant international français de Liverpool Hugo Ekitiké a été évacué sur une civière à la suite d'une blessure à une cheville mardi soir lors du choc en quart de finale retour de la Ligue des champions face au PSG. 14.04.2026

Agence France-Presse Nicolas Larchevêque

A moins de deux mois de la Coupe du monde (11 juin-19 juillet), Ekitiké s'est blessé sur un appui et s'est écroulé au sol, se tenant immédiatement l'arrière de la cheville droite (28e).

Son tendon d'Achille pourrait être touché, ce qui serait une mauvaise nouvelle pour l'attaquant, notamment en vue de sa participation au Mondial. Il a été remplacé par Mohamed Salah, pour son dernier match européen avec les Reds.

Mendes et Doué aussi blessés

Dix minutes plus tard, le latéral gauche du PSG Nuno Mendes est sorti aussi sur blessure, visiblement touché musculairement à une cuisse. Il est rentré directement au vestiaire - après avoir dit quelques mots à Luis Enrique -, accompagné par le médecin du club. Il a été remplacé le Français Lucas Hernandez.

En deuxième période, c'est l'attaquant international français Désiré Doué, buteur à l'aller, qui a dû également céder sa place (50e), alors qu'il avait percuté un micro au bord du terrain après avoir été poussé par Dominik Szoboszlai. Il a été remplacé par Bradley Barcola, de retour après une entorse à une cheville en mars.