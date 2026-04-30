Swisscom blue TV restera la plateforme incontournable pour le football européen de haut niveau dans les prochaines années. blue Sport, votre «Home of Football», a renouvelé les droits de diffusion de l’UEFA Champions League et continuera ainsi de retransmettre en direct et en exclusivité l’intégralité de la plus prestigieuse compétition de clubs d’Europe.

La rédaction de blue News Barman Nicolas

Avec le nouveau cycle de droits couvrant les saisons 2027/2028 à 2030/2031, blue Sport prolonge son partenariat de longue date avec UC3.

Ainsi, tous les matches de l’UEFA Champions League continueront d’être retransmis en direct. Les passionnés de football en Suisse continueront de vivre les plus grands moments du sport européen en direct, tout en bénéficiant d’une couverture médiatique complète et de qualité sur blue Sport

«Une qualité optimale auprès d’un seul et même fournisseur»

Dirk Wierzbitzki, responsable de la clientèle privée et membre du comité exécutif de Swisscom Suisse, met en avant l’importance de cette nouvelle acquisition de droits : «Nous sommes très heureux d’offrir à nos clients la possibilité de continuer à suivre la plus grande compétition européenne de clubs sur blue Sport. Le renouvellement de ces droits démontre, selon nous, que notre approche et notre expérience ont su convaincre. Le football demeure pour nous une véritable passion.»

Cyril Wick, PDG de blue Entertainment, ajoute: «Nos clients blue Sport peuvent en outre se réjouir de pouvoir continuer à suivre le football de haut niveau dans une qualité d’image optimale auprès d’un seul et même fournisseur. blue Sport reste la référence du football en Suisse.»

Une couverture sur toutes les plateformes

Depuis 2018, blue Sport fait battre le cœur des fans suisses en leur proposant toute la passion et l’intensité de l'UEFA Champions League, en direct, avec une couverture riche en émotions et disponible sur toutes les plateformes.

Au-delà de 2027, les téléspectateurs continueront de vivre le meilleur du football européen et de profiter d’une expérience interactive unique, à la maison comme en déplacement – partout où ils souhaitent partager leur passion du jeu. Grâce à l’application blue TV, blue Sport reste accessible à tous en Suisse, indépendamment du fournisseur d’accès.

Les droits de diffusion de l’UEFA Europa League et de l’UEFA Conference League reviendront à l’avenir à d’autres diffuseurs.

Pour plus d’informations sur l’offre blue Sport, rendez-vous sur www.blueplus.ch/sport