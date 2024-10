Avec sa méthode et ses principes de jeu offensifs, Hansi Flick a revitalisé le FC Barcelone. Le club catalan passera un test important mercredi face au Bayern Munich, avec qui le technicien avait signé un sextuplé en 2020.

Le FC Barcelone de Hansi Flick reçoit mercredi soir le Bayern Munich. IMAGO

Fidèle à ses principes, ceux qui ont mené le Bayern vers son dernier succès continental en août 2020 à Lisbonne, l'entraîneur âgé de 59 ans a, en seulement quelques mois, conquis le vestiaire et le public barcelonais. Celui-ci rêve toujours de retrouver sa place parmi les cadors européens.

Ce Barça revitalisé, auteur d'un début de saison quasi parfait avec neuf victoires en dix journées, présente en effet des caractéristiques semblables au Bayern de 2020. Il est une véritable machine à buts... emmenée par un certain Robert Lewandowski, auteur à 36 ans de 14 réalisations en 12 matches, toutes compétitions confondues.

L'équipe catalane – offensive, séduisante et verticale – paraît comme métamorphosée par des principes pourtant simples: jouer vers l'avant, imposer un pressing haut pour étouffer l'adversaire et le punir ensuite. Entraîneur très exigeant tactiquement mais réputé proche de ses joueurs, Hansi Flick est parvenu à imprimer sa patte, malgré un effectif limité et de nombreuses blessures, en s'appuyant notamment sur les éléments formés à la Masia (Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Marc Casado...).

