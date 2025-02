L'attaquant nigérian de l'Atalanta Ademola Lookman s'est dit «blessé» par les critiques de son entraîneur Gian Piero Gasperini qui l'a rendu responsable de l'élimination de son équipe en barrages d'accession aux 8e de finale de la Ligue des champions face à Bruges.

AFP Clara Francey

«Cela me rend triste de devoir écrire ce message un jour comme celui-ci, surtout après tout ce qu'on a accompli ensemble avec cette équipe et cette ville», a écrit Lookman sur ses réseaux sociaux.

«Etre pointé du doigt comme je l'ai été, me blesse et me donne l'impression de ne pas être respecté alors que je donne chaque jour mon maximum pour apporter succès à ce club et à ses incroyables supporters», a poursuivi Lookman.

«Pour être honnête, j'ai eu à gérer beaucoup de moments difficiles dans ce club, la plupart du temps je n'en ai pas parlé, parce qu'il fallait protéger d'abord l'équipe», a-t-il révélé.

Mardi soir, Lookman, auteur d'un triplé en finale de la Ligue Europa 2024 face au Bayer Leverkusen (3-0), a vu sa tentative de penalty stoppée par le gardien de Bruges alors qu'il venait de réduire le score à 3-1.

A l'issue de la rencontre perdue 3-1, (2-1 à l'aller pour Bruges), Gasperini avait présenté Lookman comme «le pire tireur de penalty qu'il ait jamais eu» dans ses équipes.

«Celui qui était désigné pour tirer les penalties m'a demandé de tirer ce penalty et j'ai pris mes responsabilités pour aider mon équipe», s'est défendu Lookman dans son message.

Agé de 27 ans, Lookman évolue depuis août 2022 à Bergame et son contrat expire en juin 2026. Il a marqué 15 buts en 28 matches cette saison. L'Atalanta n'a plus que le championnat pour sauver sa saison. La «Dea» est 3ème de la Serie A, à cinq points du leader, Naples.