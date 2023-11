Young Boys effectue le périlleux déplacement de Manchester pour y défier City mardi dès 21h lors de la 4e journée de la Ligue des champions. Battus 1-3 à Berne le 25 octobre par le tenant du titre, les hommes du coach Raphael Wicky chercheront à se faire plaisir dans une rencontre où l'exploit semble hors d'atteinte.

Raphaël Wicky : «Je veux voir une équipe courageuse» A quelques heures d’affronter le grand Manchester City à l’Etihad Stadium, l’entraîneur des Young Boys Raphaël Wicky s’est confié au micro de blue Sport. 07.11.2023

Avec un seul point conquis en trois sorties, Young Boys n'espère évidemment plus créer l'exploit de se qualifier pour les 8es de finale de la plus prestigieuse compétition interclubs. Mais le champion de Suisse a toujours l'ambition d'être européen au printemps prochain.

«Si je devais me préoccuper seulement des dangers et des qualités de cette équipe, je ne dormirais plus», relève l'entraîneur des Bernois Raphael Wicky quand on le questionne sur le format de son adversaire. Il entend d'abord se concentrer sur son équipe. «Nous aurons aussi des opportunités dans ce match. Et nous devrons les utiliser.»

YB veut accrocher une 3e place

YB sait ce qu'il a à faire pour accrocher la 3e place du groupe G et poursuivre son aventure en Europa League : battre l'Etoile Rouge Belgrade le 28 novembre au Wankdorf. Les deux équipes ont fait match nul à Belgrade le 4 octobre (2-2), perdant leurs deux autres parties face aux cadors Manchester City et Liepzig.

Toute autre issue qu'une défaite constituerait évidemment un exploit retentissant, face à une équipe de Manchester City qui a fait le plein de points avec neuf buts marqués et trois encaissés. Le portier genevois d'YB Anthony Racioppi devra en tout cas à nouveau sortir le grand jeu face aux Citizens de Manuel Akanji.

