«Je ne me compare à personne, encore moins à Lionel Messi», a affirmé le prodige du FC Barcelone Lamine Yamal. Il s'est exprimé à la veille de la demi-finale aller de Ligue des champions face à l'Inter Milan.

«Je ne me compare pas à lui, parce que je ne me compare à personne, encore moins à Messi. Je vous laisse donc en débattre, car entre nous, nous pensons juste à nous améliorer chaque jour, à être meilleurs que la veille. Je pense donc que cette comparaison n'a pas de sens, encore moins avec Messi», a déclaré Lamine Yamal en conférence de presse.

«J'essaie de profiter sur le terrain, d'être moi-même et de suivre mon propre chemin. Évidemment, je l'admire, c'est le meilleur joueur de l'histoire, mais je ne me compare pas à lui», a-t-il ajouté, en réponse à une question sur les parallèles effectués par la presse catalane entre le prodige de 17 ans et le génie argentin.

Pas d'âge

«Dans le football, il n'y a pas d'âge. C'est un sport qui dépend de la qualité de chacun, de comment tu t'entraînes et de ta mentalité. Si tu es préparé, tu es préparé. Nous sommes une équipe très jeune, mais on démontre qu'on a le niveau. L'âge, c'est juste un chiffre», a poursuivi l'ailier espagnol, qui bat tour à tour les records de précocité depuis son éclosion au Barça à seulement 16 ans.

Questionné à propos de la panne électrique ayant paralysé l'Espagne et le Portugal lundi, Yamal, toujours collé à son téléphone, a confié qu'il n'avait pas su «quoi faire» pour s'occuper. «À vrai dire, hier je ne savais pas quoi faire. Je suis venu ici, j'ai passé toute la journée au centre d'entraînement, j'ai retrouvé des coéquipiers. Je pense que la coupure d'électricité nous a tous rendus très nerveux, mais évidemment, nous pensions déjà à la demi-finale avec beaucoup d'envie», a-t-il expliqué.