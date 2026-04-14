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Ligue des champions L’Atlético éteint la révolte du Barça ! Le PSG résiste à Liverpool

Nicolas Larchevêque

14.4.2026

L’Atlético de Madrid s’est hissé mardi en demi-finales de la Ligue des champions aux dépens de Barcelone. Victorieux (2-0) à l’aller au Camp Nou, les Madrilènes ont tremblé devant leur public face aux Catalans, qui ont rapidement comblé leur retard, avant qu’Ademola Lookman assure la qualification (1-2). De son côté, le PSG a confirmé son succès de la semaine dernière (2-0) en allant à nouveau s’imposer à Liverpool (2-0).

Atlético – Barcelona 1-2

Atlético – Barcelona 1-2

UEFA Champions League | Quart de finale retour | Saison 25/26

14.04.2026

Keystone-ATS

14.04.2026, 23:00

14.04.2026, 23:33

Malgré deux buts inscrits très tôt, il n’y a pas eu de nouvelle remontada pour le FC Barcelone. Battus 2-0 au match aller sur leur pelouse, les Catalans ont logiquement été éliminés par l’Atlético Madrid.

Victorieux 2-1 grâce aux réussites de Lamine Yamal (4e) et de Ferran Torres (24e), le FC Barcelone aura cédé sur un but marqué en contre d’Ademola Lookman à la 31e. Le transfuge de l’Atlanta a su profiter des largesses d’une équipe qui ne sait pas vraiment défendre et qui aura concédé 44 buts lors de cette campagne européenne. La sienne, en revanche, a su faire le dos rond malgré la contre-performance de Clément Lenglet, le défenseur central français qui a connu un début de match vraiment catastrophique.

L’Atlético affrontera en demi-finale le vainqueur de la confrontation entre Arsenal et le Sporting Lisbonne. Tout indique que sa route croisera celle des Londoniens. Mais avec cette culture du réalisme poussée à l’excès, l’Atlético peut croire en son étoile.

Paris gagne encore

Sous la pluie d’Anfield Road, le PSG n’a pas craqué malgré des séquences rendues éprouvantes par la furia adverse. Victorieux 2-0 de Liverpool au match aller, les tenants du titre se sont imposés 2-0 sur un doublé d’Ousmane Dembélé (71e et 91e). Mais ils doivent cette victoire à leur défense et en premier lieu et à leur gardien Matveï Safonov.

Le Russe a réussi un miracle sur sa ligne à la demi-heure pour maintenir les siens sur la ligne de flottaison. Comme l’an dernier avec Gianluigi Donnarumma, le PSG possède dans ses rangs un portier qui peut vraiment lui permettre de remporter cette Ligue des Champions. Il reste à espérer pour Luis Enrique que Nuno Mendes et Désiré Doué, blessés en cours de match, seront rétablis pour la demi-finale contre le Bayern Munich ou le Real Madrid.

Terrible blessure à Anfield. La France tremble pour l’une de ses stars, évacuée sur une civière

Terrible blessure à AnfieldLa France tremble pour l’une de ses stars, évacuée sur une civière

Avec Mohamed Salah sur le banc au coup d’envoi mais introduit avant la pause après la grave blessure de Hugo Ekitiké – on redoute une rupture du tendon d’Achille pour le Français –, Liverpool est vraiment tombé les armes à la main. On n’ose imaginer le vent de folie qui aurait pu souffler sur Anfield Road si les Reds avaient ouvert le score.

Liverpool – PSG 0-2

Liverpool – PSG 0-2

UEFA Champions League | Quart de finale retour | Saison 25/26

14.04.2026

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