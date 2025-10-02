  1. Clients Privés
Des failles de sécurité détectées Toujours pas de Camp Nou pour le Barça en Ligue des champions

ATS

2.10.2025 - 13:16

Le 3e match de Ligue des champions le 21 octobre du Barça contre l'Olympiakos ne se jouera toujours pas au Camp Nou. Le stade n'est pas prêt.

Keystone-SDA

02.10.2025, 13:16

02.10.2025, 13:20

Ce sera encore au stade Olympique de Montjuic comme mercredi lors de la défaite 2-1 contre le PSG, a annoncé jeudi le club catalan.

Ligue des champions. Le PSG couche le Barça dans le duel des costauds !

Ligue des championsLe PSG couche le Barça dans le duel des costauds !

«Le club continue de travailler pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Camp Nou dans les prochains jours», a expliqué le Barça dans un communiqué, précisant que le club travaillait «sur les nouvelles modifications que la mairie de Barcelone a communiquées au club la semaine dernière».

Plus de deux ans après le début des travaux de rénovation pour atteindre la capacité de 105'000 places, le Camp Nou, mythique stade du FC Barcelone, n'est donc toujours pas prêt à accueillir des matches, dont celui contre l'équipe grecque en Ligue des champions.

Plusieurs dates de réouverture – début 2025, puis au printemps, en août, et même en septembre – ont été annoncées, mais le stade ne peut toujours pas accueillir du public en sécurité, même avec une jauge réduite, selon la mairie de Barcelone.

Selon un porte-parole des pompiers catalans, plusieurs failles de sécurité ont été détectées, notamment au niveau des sorties de secours.

Ce retard accumulé représente une énorme perte financière pour le FC Barcelone, qui a besoin des revenus générés par son colossal stade pour retrouver de la stabilité.

