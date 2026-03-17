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Ligue des champions Le Barça en position de force, Slot et Liverpool sous pression

ATS

17.3.2026 - 14:29

Les derniers matches retour des 8es de finale de Ligue des champions ont lieu mercredi. Barcelone doit faire la différence face à Newcastle (18h45), et Liverpool veut corriger le tir face à Galatasaray (21h00)

Arne Slot est sur un siège éjectable à Liverpool.
Arne Slot est sur un siège éjectable à Liverpool.
KEYSTONE

Keystone-SDA

17.03.2026, 14:29

Face au leader du championnat espagnol, Newcastle a cru tenir la victoire à domicile lors du match aller, avant que Lamine Yamal ne sauve les Blaugrana dans le temps additionnel en transformant un penalty. Ce nul 1-1 offre un relatif avantage aux Catalans, qui n'ont pas été défaits à domicile depuis leur revers 2-1 contre le PSG en phase de ligue début octobre. En face, les Magpies sont cependant dans une bonne phase, eux qui restent sur deux succès de prestige en championnat face à Manchester United le 4 mars (2-1) et Chelsea samedi dernier (1-0).

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Arne Slot en sursis?

Liverpool accueille le club stambouliote Galatasaray, vainqueur du match aller 1-0. L'entraîneur des Reds Arne Slot est sous pression et pourrait bien être éjecté du banc de Liverpool en cas d'élimination de la C1 par le leader du championnat turc. En Premier League, le tenant du titre a également déçu en perdant de précieux points dans la course aux places qualificatives pour la Ligue des champions, tout d'abord en s'inclinant 2-1 face à la lanterne rouge Wolverhampton début mars puis en concédant le nul 1-1 dans les derniers instants de la rencontre face à Tottenham dimanche.

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L'Athletico et le Bayern pour valider leur qualification

Les Spurs, qui reçoivent l'Athletico Madrid (21h00), sont pourtant au bord du gouffre. Défaits 5-2 à l'aller, les Londoniens avaient livré une prestation catastrophique en étant menés 4-0 à la 22e. En championnat, les hommes d'Igor Tudor ne possèdent qu'un seul point d'avance sur West Ham, premier relégable. De son côté, l'Athletico peut retrouver les quarts de finale de la Ligue des champions pour la troisième fois en quatre éditions, après avoir connu l'élimination l'an dernier aux tirs au but face au Real Madrid en 8es de finale.

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Enfin, le dernier club italien engagé dans le tournoi a besoin d'un miracle pour se qualifier face au Bayern Munich (21h00). L'Atalanta Bergame s'est lourdement incliné 6-1 au match aller face au leader incontesté de Bundesliga.

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