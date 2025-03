Le FC Barcelone, vainqueur 1-0 du Benfica à Lisbonne au match aller, est bien placé pour rallier les quarts de finale de la Ligue des champions mardi (18h45). L'Inter Milan et le Bayern Munich aussi.

A l'aller, le FC Barcelone s'est imposé 1-0 sur la pelouse du Benfica Lisbonne (archives). KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

Cette victoire acquise grâce à un but du Brésilien Raphinha donne aux Blaugrana un avantage certain. D'autant plus qu'elle a été acquise après 70 minutes disputées à 10 contre 11 suite à l'expulsion de Pau Cubarsi.

Mais les hommes d'Hansi Flick doivent se méfier des Portugais, qui pourront cette fois compter sur Zeki Amdouni, malade au match aller. L'international suisse a d'ailleurs marqué ce week-end en championnat lors de la victoire du Benfica contre le Nacional Madère (3-0).

Matelas confortable

L'Inter Milan de Yann Sommer dispose d'un matelas un peu plus confortable après son succès 2-0 sur la pelouse du Feyenoord. Pas sûr toutefois que le portier bâlois ne soit suffisamment rétabli de sa fracture du pouce droit pour pouvoir tenir sa place à San Siro (21h00).

Quoiqu'il en soit, pour faire tomber coup sur coup les deux rivaux milanais – les Néerlandais ont éliminé l'AC Milan en barrages – le club de Rotterdam devra assurément sortir le grand jeu.

Quant au Bayern Munich, rien ne semble pouvoir entraver son accession aux quarts de finale après sa victoire souveraine face à Leverkusen (3-0). En Bavière, Granit Xhaka et ses coéquipiers n'ont pas eu voix au chapitre et ont été plombés par l'expulsion de Nordi Mukiele en deuxième période.

La tâche s'annonce presque impossible pour le champion d'Allemagne, qui sera de surcroît privé de son joyau Florian Wirtz, touché à la cheville droite. A moins qu'il ne trouve son salut dans la ferveur du public de la BayArena.