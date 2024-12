Le Barça se joue de Kobel, le cauchemar continue pour City

La nouvelle formule de la Ligue des champions pourrait faire des victimes de marque. Battu 2-0 mercredi par la Juventus à Turin lors de la 6e journée, Manchester City ne décolle toujours pas.

Juventus – Manchester City 2-0 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

ATS Clara Francey

Privé de Manuel Akanji, blessé, Manchester City a cédé sur des buts signés Dusan Vlahovic (53e) et Weston McKennie (75e). Les Cityzens ont dominé les débats (68% de possession de balle), en vain. Ils en restent à 8 points dans cette Ligue des champions, soit 1 de moins que le Real (20e) et 1 de plus que le PSG (25e).

Du côté de la Juve, on respire en revanche mieux avec ce troisième succès en six sorties. Les hommes de Thiago Motta se hissent au 14e rang, avec désormais 11 points. Si la qualification directe pour les 8es de finale sera difficile à accrocher pour les Turinois, une place en barrage (top 24) est largement à leur portée.

Deux autres grosses affiches figuraient au menu de la soirée. Finaliste malheureux de la dernière édition, le Borussia Dortmund de Gregor Kobel s'est incliné 3-2 à domicile face au FC Barcelone.

Dortmund – Barcelona 2-3 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Arsenal a pour sa part battu l'AS Monaco de Breel Embolo 3-0 grâce notamment à un doublé de Bukayo Saka.

Arsenal – Monaco 3-0 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Six clubs à 13 points

Les Gunners grimpent ainsi au 3e rang. Mais la situation est on ne peut plus serrée derrière Liverpool, seule formation affichant 18 points: le Barça, 2e avec 15 unités, ne possède ainsi que 3 points de plus que l'AC Milan (12e). Privés de Noah Okafor (blessé), les Rossoneri ont battu l'Etoile Rouge 2-1 mercredi.

Milan – Étoile Rouge 2-1 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024

Pas moins de six clubs totalisent 13 points. Dont le surprenant LOSC, qui a cueilli face au Sturm Graz de Gregory Wüthrich un précieux succès mercredi (3-2). Dortmund a pour sa part quitté le top 8 et se retrouve 9e avec 12 unités, soit autant que le Bayern Munich, l'Atlético Madrid et l'AC Milan.

Benfica – Bologna 0-0 UEFA Champions League // Matchday 6 // Saison 24/25 11.12.2024