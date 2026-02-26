  1. Clients Privés
Vinicius traité de «singe» ? Le Benfica défend à nouveau son joueur : «Il n'est pas raciste»

Nicolas Larchevêque

26.2.2026

Le Benfica Lisbonne a réaffirmé jeudi que son joueur Gianluca Prestianni n'était pas raciste après avoir été accusé d'avoir traité de «singe» le joueur du Real Madrid Vinicius Junior, lors d'un match de Ligue des champions.

Gianluca Prestianni (en rouge) est accusé d’avoir traité de «singe» Vinicius.
Gianluca Prestianni (en rouge) est accusé d’avoir traité de «singe» Vinicius.
IMAGO/ZUMA Press Wire

Agence France-Presse

26.02.2026, 21:02

Ce communiqué intervient après des informations diffusées dans certains médias selon lesquelles l'attaquant aurait admis avoir proféré une insulte raciste. Le Benfica a «catégoriquement démenti» que son joueur ait «informé ses coéquipiers ou la structure du club avoir proféré une insulte raciste à l'encontre de Vinicius Jr, joueur du Real Madrid».

Le club a ajouté que «comme cela a déjà été rendu public, le joueur a présenté ses excuses à ses coéquipiers pour l'incident» regrettant «l'ampleur et les conséquences de celui-ci» et assurant «qu'il n'est pas raciste».

Ligue des champions. L'UEFA rejette l'appel de Benfica, Prestianni sera bien suspendu

Ligue des championsL'UEFA rejette l'appel de Benfica, Prestianni sera bien suspendu

Le barrage aller entre le Benfica et le Real Madrid, disputé mardi dernier à Lisbonne et remporté 1-0 par les Madrilènes, a été interrompu une dizaine de minutes après que l'attaquant brésilien Vinicius Junior s'était plaint d'avoir été traité de «singe» par l'Argentin.

Des accusations que ce dernier a réfutées sur son compte Instagram, arguant que le Madrilène avait «malheureusement mal interprété ce qu'il a cru entendre». Le joueur, provisoirement suspendu par l'UEFA qui a ouvert une enquête, n'a pas disputé mercredi le barrage retour de la Ligue des champions contre le Real Madrid, remporté 2-1 par les Madrilènes.

Ligue des champions. Vinicius se venge de Benfica, Monaco se saborde à Paris

Ligue des championsVinicius se venge de Benfica, Monaco se saborde à Paris

Real Madrid – Benfica 2-1

Real Madrid – Benfica 2-1

UEFA Champions League | Knockout round Playoffs | Saison 25/26

25.02.2026

