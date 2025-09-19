  1. Clients Privés
Ligue des champions Le choc Barça-PSG ne se jouera pas dans le nouveau Camp Nou

Clara Francey

19.9.2025

Le FC Barcelone n'a pas encore reçu l'autorisation de jouer au Camp Nou et accueillera le Paris Saint-Germain au stade olympique de Montjuic le 1er octobre pour la deuxième journée de la Ligue des champions, a annoncé vendredi le club catalan.

Agence France-Presse

19.09.2025, 11:43

«Le club continue de travailler pour obtenir les autorisations administratives nécessaires à l'ouverture du Spotify Camp Nou dans les prochains jours», mais en attendant, «le match du FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain se disputera à l'Estadi Olimpic Lluis Companys» de Montjuic, indique le Barça dans un communiqué.

Barcelone, vainqueur jeudi 2-1 à Newcastle en ouverture de la Ligue des champions, a quitté son Camp Nou à la fin de la saison 2022/23 pour permettre la rénovation de l'enceinte, annonçant à l'époque une réouverture partielle en novembre 2024.

Ligue des champions. Rashford assomme Schär et Newcastle, Haaland bat un nouveau record

Ligue des championsRashford assomme Schär et Newcastle, Haaland bat un nouveau record

Mais les autorisations tardent à arriver. Toujours dans l'attente du feu vert, le FC Barcelone (2e, 10 points) recevra le PSG dans le stade olympique en Ligue des champions, et Getafe (5e de Liga) dimanche (21h00) au stade Johan Cruyff devant seulement 6'000 spectateurs, comme face à Valence le week-end dernier.

LaLiga. Le Barça en démonstration : 6-0 contre Valence

LaLigaLe Barça en démonstration : 6-0 contre Valence

Lors des deux dernières saisons, les Blaugrana ont joué leur matches à domicile au stade olympique de Montjuic, tandis que la date de retour au Camp Nou était sans cesse repoussée.

Le champion d'Espagne entend rouvrir partiellement le Camp Nou avec une capacité réduite, pendant que les profonds travaux de reconstruction se poursuivront jusqu'en 2026.

Le Barça a estimé à 1,5 milliard d'euros le coût de la profonde rénovation de son stade, qui pourra abriter 105'000 spectateurs, un record en Europe.

Newcastle – Barcelona 1-2

Newcastle – Barcelona 1-2

UEFA Champions League | Matchday 1 | Saison 25/26

18.09.2025

