Ligue des champions Balle au centre à domicile : Copenhague sera l’Everest bâlois

ATS

20.8.2025 - 23:01

La qualification du FC Bâle pour la phase de ligue de la Ligue des Champions passera par un exploit la semaine prochaine à Copenhague. Les Rhénans sont, en effet, en ballottage défavorable à l’issue du match aller face au Champion du Danemark.

Bâle – Copenhague 1-1

Keystone-SDA

20.08.2025, 23:01

20.08.2025, 23:45

Dans un Parc Saint-Jacques qui n’avait pas fait le plein, le FC Bâle a été tenu en échec 1-1 par le FC Copenhague dans une rencontre qu’il a terminée à dix contre onze après l’expulsion de Jonas Adjetey à la 82e minute. Sauvé par la VAR qui a annulé un but d’Andreas Cornelius pour un hors-jeu de quelques centimètres, il peut même s’estimer heureux de ce résultat.

Le FC Bâle avait eu, pourtant, le bonheur d’ouvrir le score dans le premier quart d’heure. Xherdan Shaqiri transformait à la 14e un penalty provoqué par Albian Ajeti. La réussite du capitaine récompensait la belle entame de la formation de Ludovic Magnin. Seulement, les Rhénans n’ont pas été en mesure de poursuivre sur leur lancée face au collectif très bien huilé de l’adversaire.

Ligue des champions. L'heure de vérité pour Ludovic Magnin

Ligue des championsL'heure de vérité pour Ludovic Magnin

Le FC Copenhague pouvait, ainsi, égaliser sur l’ultime action de la première période par Gabriel Pereira. Le défenseur brésilien marquait de la tête après une erreur d’appréciation de Marwin Hitz. Malgré toute son expérience, le portier rhénan s’est fait piéger comme un junior sur le centre du Péruvien Marcos Lopez.

A l’image d’un Shaqiri qui a peiné pour trouver son second souffle, les Bâlois n’ont pas été en mesure de reprendre la main. L’absence pour blessure de Bénie Traoré a vraiment pesé. Il n’empêche que l’équipe dans son ensemble, de Hitz à Ajeti, ne fut pas vraiment à la hauteur de l’événement. Ludovic Magnin a une semaine devant lui pour corriger le tir.

Ludovic Magnin : «On est encore en vie pour le retour»

Ludovic Magnin : «On est encore en vie pour le retour»

Le nouvel entraîneur du FC Bâle revient sur le match nul face à Copenhague en Ligue des champions.

20.08.2025

Dans l’autre affiche

Fenerbahçe – Benfica 0-0

Fenerbahçe – Benfica 0-0

