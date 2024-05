«Le foot n'a pas été juste» - Les réactions des Parisiens

«Le football n'a pas été juste» avec le Paris Saint-Germain, éliminé en demi-finale de Ligue des champions après avoir touché six fois les montants contre Dortmund en deux matches, a estimé l'entraîneur Luis Enrique. Ce dernier a évoqué le «vide» ressenti par l'équipe. De son côté, Kylian Mbappé a reconnu qu’il était «celui qui doit marquer».

Ligue des champions : la réactions des Parisiens après leur élimination Alors que le PSG s'est à nouveau incliné face au Borussia Dortmund et se retrouve éliminé aux portes de la finale de la Ligue des Champions, tant le club que ses supporters sont déçus et espéraient mieux. 08.05.2024

AFP Nicolas Larchevêque

«Le sentiment c'est de la tristesse. On n'a pas été inférieurs, si on additionne les deux matches, on a six tirs sur le poteau. C’est parfois injuste le foot, on n'a pas marqué un but après avoir tiré 31 fois ce soir», a déclaré Luis Enrique en conférence de presse.

«Le foot n'a pas été juste sur l'aller et retour», «mais le foot récompense celui qui marque et non pas celui qui tire sur le poteau», a ajouté l'Espagnol. «La différence entre tirer sur le poteau et marquer, ça dépend du saint-esprit qui passait par là. Une grande malchance a touché Paris, les expected goals (ndlr : statistique de buts attendus) ont été de trois», a-t-il lâché.

«Si une équipe a eu de la malchance ce soir, sans enlever de mérite à Dortmund, c'est le PSG et personne d'autre», a insisté Luis Enrique. «Il va y avoir deux jours de profonde douleur et c'est le sport», a-t-il confié. «C'est très important de savoir perdre, pour donner l'exemple aux enfants. Il faut féliciter Dortmund, et accepter la défaite».

Le coach parisien s'est néanmoins réjoui: «J'ai vu une équipe avec un esprit de compétition unique, qui a tout donné de la première à la 90e minute». «Ce désir d'union est très puissant, j'espère que c'est quelque chose qui va durer», a dit celui qui est arrivé sur le banc l'été dernier. «S'il y a quelque chose qu'on ne peut pas reprocher à cette équipe c'est de ne pas avoir une fois inébranlable en ce qu'elle fait», a-t-il assuré.

De son côté, Warren Zaïre-Emery a affirmé: «On s'est créé des occasions mais on n'a pas su les concrétiser. C'est le football c'est comme ça. Ils n'ont pas été plus forts que nous, si on avait mis nos occasions on serait qualifiés. (...) Ça sera pour la prochaine fois».

Mbappé : «Je prends aussi ma part d'ombre»

Kylian Mbappé a, lui, reconnu que Paris n'avait «pas mis tous les ingrédients», tout en estimant «que tout n'est pas à jeter». «Il y a encore des objectifs à remplir cette saison», a réagi l’attaquant du PSG en zone mixte. «On est très déçu car on voulait se qualifier, mais en Ligue des champions il faut être efficaces dans les surfaces et sur ça, ils ont été meilleurs que nous».

«On a beaucoup frappé, mais on n'a pas été efficaces», a-t-il ajouté. «Je n'aime pas trop parler de malchance. Quand tu es bon tu ne tapes pas le poteau mais tu mets dedans, on n'a pas été assez bon dans ce secteur là».

«J'ai essayé d'aider au mieux. Je pense être le premier à être visé quand je dis qu'il fallait être efficace, je suis celui qui doit marquer», a-t-il insisté. «Quand je marque, je prends la lumière et je viens devant vous. Quand je ne le suis pas, je prends aussi ma part d'ombre. Pas un problème d'assumer. Il faut continuer à travailler».

Et «le premier qui devait marquer ce soir (mardi), c'est moi. Maintenant c'est la vie, il faut s'en remettre, que ce soit moi ou l'équipe», a relativisé le Français, qui a joué son dernier match en C1 avec Paris mardi soir. «C'est un processus qui est long, mais on a montré cette saison qu'on était capable d'aller loin», a positivé l'attaquant du PSG, battu 1-0 lors des deux confrontations.

Selon lui, «il n'y a pas eu d'excès de confiance, le groupe était serein, c'est le football, on n'a pas mis tous les ingrédients qu'il faut pour aller en finale».