  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Ligue des champions Coup dur pour le Real : Courtois forfait face à l'Olympiakos

ATS

25.11.2025 - 12:13

Le gardien du Real Madrid Thibaut Courtois est forfait pour affronter l'Olympiakos mercredi en Ligue des champions, a annoncé mardi le club espagnol. Le Belge souffre d'une gastro-entérite.

Keystone-SDA

25.11.2025, 12:13

Le portier madrilène ne pourra pas tenir sa place dans les buts pour la première fois de la saison à Athènes. Il devrait être remplacé par l'Ukrainien Andriy Lunin. L'international belge de 33 ans vient de rater le dernier rassemblement des Diables Rouges en raison d'une blessure à l'adducteur droit.

Olympiacos FC - Real Madrid CF
Olympiacos FC - Real Madrid CF

me 26.11. 19:55 - 00:00 ∙ blue Sports Live ∙ Olympiacos FC - Real Madrid CF

Louer avec tv.blue.ch
  • tv.blue.ch

  • L'événement commence dans: 1j 4h et 48min 46sec

Le Real Madrid, qui vient d'enchaîner trois matches sans victoire toutes compétitions confondues, doit se relancer en Grèce pour rester dans la course au top 8 de la phase de ligue synonyme de qualification directe pour les huitièmes de finale.

LaLiga. Le Real Madrid encore accroché après une fin de match folle

LaLigaLe Real Madrid encore accroché après une fin de match folle

Les plus lus

Sur le point d'être incinérée, elle se met à bouger dans son cercueil
L’un des chevaux les plus marquants de son époque a été euthanasié !
Donald Trump : un pari très risqué qui pourrait profiter aux démocrates
Neige massive: MétéoSuisse place une partie du Valais en danger 4 sur 5
«Bella se fiche pas mal de savoir où elle se réveille maintenant»
Etude glaçante : l'état de santé des personnes prostituées est «alarmant»