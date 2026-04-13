«En mission» pour ramener le FC Barcelone en finale de la Ligue des champions, Lamine Yamal fait face mardi au plus grand défi de sa jeune carrière. Le prodige catalan doit mener son équipe vers une nouvelle «remontada» face à l'Atlético Madrid en quart de finale retour.

Lamine Yamal porte déjà le poids de tout un club sur ses épaules KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Ce n'est pas terminé, Culers (surnom des supporters du Barça). Nous allons tout donner au retour. Tous ensemble, toujours», a promis l'ailier de 18 ans sur Instagram après la défaite (2-0) à l'aller au Camp Nou.

Auteur d'un nouveau festival technique sur son côté droit et de nombreux gestes de classe sans parvenir à se montrer décisif, le jeune gaucher avait terminé la rencontre frustré, accroupi sur la pelouse, alors que ses supporters chantaient «Si se puede! Si se puede!» (Oui, on peut le faire!).

Ce refrain a résonné à nouveau, samedi, après le succès dans le derby face à l'Espanyol (4-1), marqué par deux passes décisives et un but en fin de match du no 10 blaugrana, de retour à son meilleur niveau au meilleur moment après une première partie de saison plombée par des douleurs au pubis.

Un élan qui lui a (déjà) permis d'améliorer ses statistiques de la saison passée, terminée avec un triplé (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d'Espagne) et une deuxième place au Ballon d'Or, avec désormais 22 buts et 18 passes décisives toutes compétitions confondues.

Lamine Yamal 🇪🇸 change de PP Instagram pour LeBron James 🇺🇸 tenant le trophée NBA après 𝗨𝗡𝗘 𝗥𝗘𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗗𝗔 𝗘𝗡 𝟮𝟬𝟭𝟲.



Il a des idées derrière la tête celui-là… 👀



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Inspiré par LeBron James

Pour lancer l'opération «remontada», le phénomène catalan n'a pas invoqué le souvenir de l'épisode original, face au PSG en 2017, ni le slogan «1% de chance, 99% de foi» de Neymar Jr, comme lors de la demi-finale de Coupe du Roi contre l'Atlético, déjà (défaite 4-0 à l'aller, victoire 3-0 au retour).

Il s'est est remis à une autre remontée fantastique, contre tous les pronostics, en 2016: celle des Cleveland Cavaliers de LeBron James, sacrés champions NBA après avoir été mené 3-1 par les Golden State Warriors en finale, ce qu'aucune équipe n'était parvenue à faire jusqu'ici.

La légende du basket américain avait alors pu compter sur un superbe lieutenant, Kyrie Irving, pour renverser l'armada de Stephen Curry et Klay Thompson. Ce qui ne sera pas le cas de Yamal, privé de son compère brésilien Raphinha, blessé pendant la dernière trêve internationale.

Ni son remplaçant à gauche, l'Anglais Marcus Rashford, ni le jeune Fermin Lopez n'avaient su profiter de ses offrandes à l'aller, laissant l'Atlético s'imposer à onze contre dix grâce à un coup de canon sur coup franc de Julian Alvarez et une contre-attaque conclue par Alexander Sorloth.

Il faut «un match parfait»

Il faudra donc faire mieux, faire «un match parfait» comme l'a répété l'entraîneur allemand Hansi Flick, pour espérer renverser l'Atlético d'Antoine Griezmann, qui n'a jamais perdu à domicile en phase à élimination directe de C1 depuis l'arrivée de Diego Simeone sur son banc.

«Tout cela reste de l'imagination. Sur le terrain, c'est autre chose. Tout ce que l'on a pu dire avant ne vaut plus rien», a résumé le coach argentin en conférence de presse. Le capitaine Koke, présent lors des deux finales de C1 perdues en 2014 et en 2016 après avoir éliminé le Barça à chaque fois, a lui parlé d'une opportunité «de marquer l'histoire» et un match à jouer «comme une finale».

Résumé du match aller