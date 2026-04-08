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Vincent Kompany «Le meilleur gardien ? Vous allez me créer des problèmes»

Clara Francey

8.4.2026

L'entraîneur du Bayern Munich Vincent Kompany a encensé mardi son gardien Manuel Neuer, homme du match lors de la victoire (2-1) face au Real Madrid et qui reste «l'un des meilleurs gardiens du monde» à 40 ans.

Real Madrid – Bayern 1-2

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UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26

07.04.2026

Agence France-Presse

08.04.2026, 10:00

«Le meilleur gardien de l'histoire ? Vous allez me créer des problèmes avec mon ami Thibaut Courtois! Mais oui c'est l'un des tout meilleurs. Et il le démontre depuis très, très longtemps», a déclaré l'ancien défenseur belge.

«Le fait qu'il reste à ce niveau encore aujourd'hui, je ne sais pas ce que c'était il y a encore quelques années, mais il m'impressionne chaque jour, à 40 ans. C'est encore l'un des meilleurs gardiens du monde», a-t-il ajouté.

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Lorsqu'un journaliste espagnol lui a demandé si Neuer, élu homme du match, avait été le «meilleur joueur sur le terrain», l'entraîneur bavarois a répondu «cela me va», assurant que chaque équipe avait besoin «de grandes performances» dans «ce genre de matchs».

«Nous avons aussi eu des occasion de marquer plus de buts. Espérons qu'au match retour ce soit nos attaquants les meilleurs joueurs sur le terrain, cela m'irait bien aussi», a-t-il ajouté. L'ancien joueur de Manchester City s'est montré optimiste pour le match retour et a estimé que son équipe avait «acquis le droit d'entrer dans chaque match pour gagner».

L'entraîneur madrilène Alvaro Arbeloa a lui a regretté le «manque de réussite» de ses joueurs en deuxième période et les «deux erreurs» menant aux deux buts allemands.

«Nous sommes encore en vie. Je crois que nous avons démontré ce soir que nous pouvons leur faire très mal, leur mettre des buts. S'il y a bien une équipe capable d'aller gagner à Munich, c'est bien le Real Madrid. (...) Celui qui n'y croit pas peut rester ici», a-t-il lancé.

Il a également salué le but salvateur de Kylian Mbappé, qui «donne de l'espoir» aux Merengues: «J'ai vu un Mbappé très impliqué, dans toutes les tâches et capable de déséquilibrer, une menace constante pour la défense du Bayern, tout ce qui fait de lui le meilleur joueur du monde. C'est le Mbappé que nous voulons tous voir», a-t-il conclu.

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