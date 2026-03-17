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Ligue des champions «Le meilleur joueur du monde» : Mbappé encensé par son coach

Clara Francey

17.3.2026

A la veille du 8e de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City, l'entraîneur du Real Madrid Alvaro Arbeloa a encensé lundi son attaquant français Kylian Mbappé, de retour après une blessure à un genou et qu'il considère comme «le meilleur joueur du monde».

Agence France-Presse

17.03.2026, 10:45

17.03.2026, 10:46

«Le Real plus compétitif sans Mbappé? Cela me paraît compliqué de penser qu'une équipe soit plus compétitive sans le meilleur joueur du monde. Mais cela dit beaucoup de la qualité de cet effectif et des efforts que nos joueurs sont en train de réaliser», a déclaré Arbeloa en conférence de presse.

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«Je suis très content que, sans le meilleur joueur du monde sur le terrain, les gens parlent en bien de mon équipe», a-t-il poursuivi en précisant que Mbappé était «prêt à jouer» mardi, mais pas l'Anglais Jude Bellingham.

L'entraîneur madrilène, interrogé sur son approche alors que le Real a un large avantage de trois buts acquis à l'aller grâce au triplé de l'Uruguayen Federico Valverde (3-0), a souhaité que ses joueurs reproduisent la même performance qu'à Madrid.

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«Nous n'avons aucun autre objectif que de rentrer sur le terrain pour gagner, avec la même humilité et la même implication qu'à l'aller. Peut-être encore plus, car cela ne va pas être facile. Humilité et ambition, c'est ce que nous devrons voir», a résumé Arbeloa.

UHD HDR Manchester City - Real Madrid CF
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