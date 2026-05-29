«Le PSG a une équipe de fou malade, mais Arsenal peut les contenir»

Ce samedi soir, Arsenal et le PSG s'affrontent en finale de la Ligue des champions à Budapest. Ancien Gunner et consultant pour Ligue1+, Johan Djourou connaît très bien les deux équipes. Pour blue Sport, l'ex-international suisse livre son regard sur ce duel qui oppose deux philosophies de jeu.

Johan Djourou en 2011 sous le maillot d'Arsenal. Le défenseur suisse a disputé 144 matches avec les Gunners entre 2004 et 2014. imago images/Shutterstock

Sacré champion d'Angleterre pour la première fois depuis plus de 20 ans cette saison, Arsenal est considéré par certains comme un «moche champion» en raison de son style de jeu jugé parfois ennuyeux. Que pensez-vous de cette étiquette ?

«Je ne suis pas forcément d'accord avec ça. J'ai envie de dire qu'Arsenal a surtout trouvé la recette pour gagner. Quand on regarde les trois dernières saisons, où l'équipe a terminé deuxième avec un jeu peut-être plus positif, plus spectaculaire et plus créatif, il manquait toujours cette petite étincelle, cette «final touch» pour aller chercher le titre.

Aujourd'hui, je vois surtout une équipe plus efficace, qui a compris la Premier League, ses principes et les difficultés qu'elle a connues par le passé, ce qui lui a permis de gagner. Au final, cette étiquette, elle va durer combien de temps ? Les gens comparent peut-être avec Manchester City et son jeu plus flamboyant, mais au final, ce qu'on retiendra, c'est qu'Arsenal a gagné le titre cette saison.»

Ce titre en Premier League a donné énormément de confiance aux Gunners. Une vidéo de Mikel Arteta affirmant qu'ils vont être champions d'Europe samedi a notamment fuité sur les réseaux sociaux. Les sentez-vous trop confiants ?

«C'est une philosophie. Si Arteta ne disait pas qu'il veut gagner ou qu'il pense gagner samedi, il y aurait un problème. On a aussi entendu Luis Enrique dire que le PSG était la meilleure équipe du monde. Donc pour moi, ce sont des choses qui font aujourd'hui partie du jeu.

On parle de deux entraîneurs confiants, deux entraîneurs champions. Un entraîneur (Arteta) qui a vécu le pire, qui a vécu des moments très difficiles et beaucoup d'incertitudes. On a demandé son départ. Le «trust the process» n'était plus vraiment «trust the process». Mais au final, il y a eu une cohérence dans le travail et cela a fini par payer. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire qu'il est clairement légitime pour sortir une phrase comme celle-là, tout comme Luis Enrique d'ailleurs. À ce niveau-là, avant une finale de Ligue des champions, il faut être confiant. Si tu ne l'es pas, cela devient très vite compliqué.»

Mikel Arteta 🗣️ On Saturday we are going to be Champions of Europe. 🏆 pic.twitter.com/4xLAr8h6l7 — Tommo (@Only1tommo) May 26, 2026

Malgré cela, c'est le Paris Saint-Germain qui apparaît comme favori aux yeux de beaucoup d'observateurs. Si vous étiez encore défenseur d'Arsenal aujourd'hui, quel Parisien vous ferait le plus peur ?

«C'est clair que, sur le papier, les Parisiens sont favoris. Déjà parce qu'ils sont les tenants du titre, mais aussi parce qu'ils ont une équipe de fou malade, excusez-moi du terme. En tant que défenseur, honnêtement, c'est toute la ligne d'attaque qui fait peur. Ils sont tous rapides, intelligents... Mais celui qui est, pour moi, au-dessus du lot et qui mériterait carrément un Ballon d'Or, c'est Khvicha Kvaratskhelia, qui est juste étincelant. J'ai eu la chance de le voir lors de la finale l'année dernière déjà et quelle finale il avait réalisé ! C'est un joueur qui a une énergie, une vitesse... et tous ces éléments qui font que c'est très compliqué de défendre sur lui.»

Cette finale de Ligue des champions entre le PSG et Arsenal, c'est une sacrée opposition de style. Quel football voyez-vous l'emporter ?

«Cette finale, c'est clairement une opposition de styles. Avec le PSG, on a d'un côté une équipe qui joue, que veut imposer ses principes et garder le ballon. Elle l'a montré contre le Bayern avec ce fameux 5-4. Mais on a aussi vu lors du match retour qu'elle sait aussi être beaucoup plus robuste et compacte. En face, Arsenal est une équipe qui ne va pas forcément jouer, qui va être dans les transitions, qui va attendre les coups de pied arrêtés et sentir les bons coups.

Évidemment, en tant qu'ancien joueur et fervent supporter des Gunners, la réponse logique serait de dire qu'Arsenal doit gagner, peu importe le style. Mais je reste aussi un fan du beau jeu, j'ai été formé comme ça avec Arsène Wenger, donc la masterclass réalisée par le PSG contre l'Inter Milan l'année dernière en finale m'a beaucoup plu.

Je ne vais donc pas me prononcer, mais il est clair que le PSG possède énormément de qualités et un style de jeu très abouti, avec un Luis Enrique capable de trouver à chaque fois de nouvelles solutions pour gêner l'adversaire. Je suis donc très curieux de voir comment les deux coaches vont aborder cette rencontre sur le plan tactique.»

Vous qui serez à Budapest samedi pour M6 : votre scénario et votre pronostic pour cette finale ?

«Exactement, j'ai la chance et le privilège d'y être. C'est dur à dire, mais je pense qu'Arsenal va réussir à contenir le PSG pendant une bonne partie du match. Je peux même imaginer une grosse frayeur pour Paris, voire une ouverture du score des Gunners. Après, je vois quand même le PSG marquer. Le scénario idéal, ce serait une réaction d'Arsenal en fin de match pour passer l'épaule et l'emporter 2-1. Mais si je dois donner un pronostic réaliste aujourd'hui, je vois plutôt une victoire du PSG, potentiellement 2-1.»