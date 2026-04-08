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Ligue des champions Le PSG enfonce Liverpool, l’Atlético frappe fort à Barcelone

Clara Francey

8.4.2026

Le Paris St-Germain et l’Atlético de Madrid ont fait un premier pas vers les demi-finales de la Ligue des champions. Mercredi lors des quarts de finale aller, le club français a dicté sa loi sur sa pelouse à Liverpool (2-0) tandis que la formation madrilène est allée s’imposer (2-0) à Barcelone, réduit à dix avant la mi-temps.

PSG – Liverpool 2-0

PSG – Liverpool 2-0

UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26

08.04.2026

Keystone-ATS

08.04.2026, 22:54

08.04.2026, 23:09

Champion d’Europe en titre, Paris est plus que jamais candidat à sa propre succession. Le PSG a livré une nouvelle démonstration face à Liverpool en match aller des quarts de finale.

Dans leur antre du Parc des Princes, les joueurs de Luis Enrique n’ont laissé aucune chance à des Reds trop vite dépassés et sans doute pas fâchés de n'avoir été battus que 2-0. Désiré Doué à la 11e et l’extraordinaire Khvicha Kvaratskhelia à la 65e ont trouvé le chemin des filets pour donner à leurs couleurs un matelas qui semble assez confortable avant le match retour mardi prochain à Anfield Road.

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Si Ousmane Dembélé avait été plus heureux à la finition – le Ballon d’Or a raté deux «montagnes» –, l’addition aurait été bien plus lourde pour Liverpool. Avec leur défense à cinq et Mohamed Salah sur le banc, les Reds n’ont pas vraiment tenu leur rang au Parc des Princes. Impuissants face au contre-pressing adverse, ils n’ont pas donné le sentiment de croire vraiment en leurs chances. Quatre jours après la défaite 4-0 en Coupe d’Angleterre face à Manchester City, Liverpool a reçu une autre leçon de football. Celle de trop pour Arne Slot, un entraîneur lui aussi en perdition ?

Un réalisme extrême

A Barcelone, l’Atlético Madrid a témoigné une fois de plus d’un réalisme extrême. Les Colchoneros se sont imposés 2-0 pour prendre une option décisive sur la qualification qui semblait toutefois promise aux Catalans. L’Atlético a forcé la décision sur un coup-franc merveilleux de Julian Alvares à la 45s et sur une reprise du joker Alexander Sorloth à la 70e.

Deux buts inscrits à onze contre dix après l’expulsion juste avant l'ouverture du score d’Alvarez de Pau Cubarsi pour une faute de dernier recours sur Giuliano Simeone. Fidèle à sa légende, l’Atlético a su faire le dos rond avant de piquer. Nul doute que cette formule gagnante sera reconduite au match retour pour fermer la porte à Lamine Yamal et aux autres.

Barcelona – Atlético 0-2

Barcelona – Atlético 0-2

UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26

08.04.2026

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