Grâce à une jeunesse au rendez-vous pour suppléer les blessés, le PSG, vainqueur sur la pelouse du FC Barcelone mercredi (2-1), a prouvé avec talent et sang-froid qu'il restait l'un des grands favoris à sa propre succession en Ligue des champions. Réussir à dompter un Barça surmotivé sur ses terres, après avoir été mené 1-0, est un exploit même pour un champion d'Europe.

Barcelona – PSG 1-2 UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26 01.10.2025

Agence France-Presse Clara Francey

Facile vainqueur de l'Atalanta au premier match de la phase de ligue (4-0), il restait tout de même au PSG à prouver sa valeur face à une grosse opposition cette saison, surtout après le couac marseillais (défaite 1-0 au Vélodrome le 22 septembre).

Mais handicapée par de multiples blessures, l'équipe de Luis Enrique ne partait pas forcément favorite. Au coup d'envoi, elle devait se passer de l'intégralité du trident offensif de la finale du 31 mai (5-0 contre l'Inter Milan): Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Khvicha Kvaratskhelia. Et, au milieu, de Joao Neves, forfait de dernière minute.

D'entrée de jeu, les Barcelonais de Hansi Flick ont voulu imposer leur loi, du festival de dribbles et de passes virtuoses de Lamine Yamal au beau mouvement collectif conclu par Ferran Torres (19e).

Percussion

Mais le PSG a eu le mérite, pour une équipe sûre de ses forces et de ses principes, de savoir faire le dos rond et accepter avec humilité la fougue barcelonaise, pour mieux surgir au bon moment. Et Senny Mayulu a, du haut de ses 19 ans, su convertir avec le bon mélange d'audace et de calme l'assaut d'anthologie de Nuno Mendes, parti depuis la défense, pour remettre les siens à hauteur (38e).

Paris a prouvé que décidément, il avait de la ressource avec le but d'un autre habitué du banc, Gonçalo Ramos (90e), pour conclure une deuxième mi-temps de haute volée. Pressing et percussion implacables ont fait plier le Barça.

Vitinha, troisième au Ballon d'Or, a tenu à faire passer le message: «On a gagné contre une grande équipe, une des meilleures d'Europe et du monde, ici à l'extérieur, en étant menés 1-0... C'est une grande déclaration de notre équipe».

Les Bayern Munich (que le PSG affrontera le 4 novembre au Parc des Princes), Liverpool, Manchester City et autres favoris sont prévenus. Et en premier lieu, les Barcelonais considérés parmi les cadors, comme l'a reconnu Hansi Flick: «Il n'y a pas lieu de penser qu'on était au niveau du PSG aujourd'hui».

Et l'entraîneur des Blaugranas d'admirer: «Ils ont la vitesse, la qualité avec le ballon, tous les Parisiens savent quoi faire à un contre un, deux contre un. (...) Ils ont joué en transition pour marquer, nous devons apprendre de cela, être mieux structurés».

«Titis» en feu

C'est aussi la jeunesse du PSG, prête à porter secours, qui a étonné jusqu'à Vitinha: «C'est vrai que c'est incroyable. Je suis vraiment fier de cette équipe, parce qu'on a déjà renversé des matches, mais là tu as cinq joueurs qui sont normalement titulaires qui ne sont pas là (avec aussi le capitaine Marquinhos blessé, NDLR). Tu as des ‹titis› qui jouent, qui entrent très bien, deux joueurs qui ne jouent pas souvent qui ont joué titulaire ou sont entrés. Ils ont donné une grande réponse».

Warren Zaïre-Emery, 19 ans, n'a pas tout fait bien mais il a montré qu'il faudrait encore compter avec lui, après une saison dernière terne. Et Ibrahim Mbaye, 17 ans, a fait son meilleur match depuis sa montée en équipe première, alors qu'il peinait à convaincre jusque-là. Même la rentrée de l'attaquant Quentin Ndjantou, 18 ans, a plu.

«On montre à tout le monde que, peu importe ceux qui jouent, on peut jouer comme le Paris Saint-Germain, toute la soirée», s'est réjoui Ramos.

Le plus heureux était Luis Enrique, l'entraîneur : «Peu importe les joueurs qui portent le maillot, nous jouons avec une identité.»

Prochain rendez-vous, le Bayer Leverkusen à l'extérieur le 21 octobre. Le PSG se projette sur une phase de ligue plus sereine que l'an dernier, quand il ramait pour sortir de la zone rouge. Mais pas question d'officialiser l'objectif d'un top 8, dixit Luis Enrique: «Je ne m'en soucie pas, l'essentiel est de développer l'ADN de l'équipe et du club.» C'est en bonne voie.