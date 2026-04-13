Lancé à pleine vitesse et fort d'un avantage à l'aller (2-0), le PSG retrouve mardi soir (21h00) Anfield où il a impressionné l'Europe l'année dernière. Le tenant du trophée affronte Liverpool en quart de finale retour de Ligue des champions.

PSG – Liverpool 2-0 UEFA Champions League | Quart de finale aller | Saison 25/26 08.04.2026

Keystone-SDA ATS

En l'espace de quelques jours, au mois de mars et en particulier lors du 8e de finale face à Chelsea (5-2, 3-0), le PSG a balayé tous les doutes et les critiques qui l'entouraient depuis le début de l'année 2026.

Ce réveil soudain au début du printemps, alors que le rouleau compresseur et la machine collective semblaient rouillés au coeur de l'hiver, a replacé les champions d'Europe sous les hautes lumières des favoris, avec le Bayern Munich qu'ils pourraient affronter dans le dernier carré.

Mais, même si Paris ne ressemble plus vraiment au PSG friable d'avant l'ère Luis Enrique, les Parisiens connaissent trop bien l'histoire du club pour prendre à la légère ce match retour. Et même après le succès net et sans bavure de mardi dernier. Ils savent surtout qu'une élimination sur les rives de la Mersey serait un terrible échec, au moment même où ils ont retrouvé la lueur de leur jeu et de leur pressing de la saison dernière.

Barcola de retour? Salah aussi

Ultra-dominateurs à la vue du nombre d'actions rapides et virtuoses face à des Reds qui ont tenté sans grand succès une défense expérimentale à trois avec deux pistons, les coéquipiers d'Ousmane Dembélé sont repartis frustrés du Parc des Princes.

«Kvara», encore impérial dans un match européen (buteur dans quatre matches consécutifs), ou Warren Zaïre-Emery, impressionnant dans l'entre-jeu, ont tous deux assuré qu'ils auraient voulu «marquer plus de buts».

«Il y a toujours une part de satisfaction quand on gagne 2-0, mais on est aussi un petit peu frustrés, parce que quand on a des occasions claires comme on les a eues, c'est mieux d'aller à Anfield avec trois, quatre» buts d'avance, a confié le jeune milieu du PSG.

«Ce sera difficile, aller jouer à Anfield, je l'ai fait beaucoup de fois en tant que joueur et entraîneur, on va souffrir», a averti aussi Luis Enrique, qui devrait pouvoir compter sur le retour dans le groupe de Bradley Barcola – stoppé net par une entorse après Chelsea -, mais toujours pas sur Fabian Ruiz, blessé au genou.

Le PSG a bénéficié également du report du match contre Lens ce week-end en Ligue 1 pour laisser au repos ses joueurs deux jours et préparer au mieux le choc du retour.

Baume au coeur

Du côté de Liverpool, la victoire sans but encaissé contre Fulham (2-0) dimanche a redonné du baume au coeur, mais l'optimisme reste très mesuré. L'actuel cinquième de Premier League, si craintif et inoffensif à Paris, n'aura pas d'autre choix que d'attaquer très fort, très vite, devant ses supporters pour écrire une des nuits magiques qui ont forgé la réputation d'Anfield.

«Ça va être extrêmement difficile face à cette formidable équipe du PSG, mais on ne sait jamais. Il s'est déjà passé des choses bien plus incroyables à Anfield», a lancé Jamie Redknapp, ancien milieu de terrain du club, sur Sky Sports.

Il faut néanmoins, comme souvent en Angleterre, que les joueurs produisent des étincelles pour que ce stade mythique s'embrase véritablement. L'ailier star Mohamed Salah, resté sur le banc à l'aller, voudra repousser la fin de son aventure européenne sous le maillot rouge, qu'il remisera cet été après neuf années de succès.

L'Atlético en position idéale

Le FC Barcelone aura pour sa part besoin de bien des étincelles mardi soir pour espérer poursuivre son aventure européenne. Les hommes du coach Hansi Flick se sont inclinés 2-0 à l'aller mercredi dernier au Camp Nou, subissant les foudres d'un Atlético Madrid comme de coutume ultra-réaliste.

Les Colchoneros de Diego Simeone, qui ont fait la différence à onze contre dix avec des réussites de Julian Alvarez (sur un somptueux coup-franc) et du joker Alexander Sörloth, abordent ce match retour dans une position idéale. Ils peuvent se contenter de laisser venir un Barça à la domination trop souvent stérile.

Les statistiques fournies par l'UEFA parlent en outre en faveur de l'Atlético Madrid. Dans toute l'histoire de la Ligue des champions, une seule équipe a réussi à se qualifier après avoir perdu à domicile à l'aller avec deux buts d'écart, sur 38 précédents: le Manchester United de 2018/19 face au PSG, vainqueur 2-0 à Old Trafford à l'aller.