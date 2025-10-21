  1. Clients Privés
Ligue des champions Le PSG, l’Inter et Arsenal font le plein dans une soirée de folie !

Nicolas Larchevêque

21.10.2025

Le Paris St-Germain a poursuivi son sans-faute en Ligue des champions lors d’une soirée riche en buts. Le club français s’est largement imposé (7-2) sur la pelouse du Bayer Leverkusen pour signer un troisième succès en autant de journées en phase de ligue mardi. Même bilan pour l’Inter de Yann Sommer et Manuel Akanji, victorieux chez l’Union St-Gilloise (4-0), et pour Arsenal, gagnant de l’Atlético (4-0).

Arsenal – Atlético 4-0

Arsenal – Atlético 4-0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Keystone-ATS

21.10.2025, 22:54

21.10.2025, 23:15

Arsenal est bien le tube du moment sur la scène européenne. Leaders de Premier League, les Gunners ont dominé l'Atlético Madrid mardi lors du choc de la 3e journée de Ligue des champions (4-0). Le club londonien a ainsi signé une troisième victoire en trois matches en C1 après ses succès contre l'Athletic Bilbao (2-0) et l'Olympiakos (2-0). Et les joueurs de Mikel Arteta n'ont toujours pas encaissé le moindre but dans la compétition...

Ligue des champions. Aidé par un arbitre suisse, le Barça se régale et relève la tête

Ligue des championsAidé par un arbitre suisse, le Barça se régale et relève la tête

Ils auraient toutefois pu céder sur leur pelouse lorsque Julian Alvarez, le meilleur Colchonero mardi soir, a vu sa frappe soudaine heurter la barre transversale de David Raya (49e). Sauf que les Gunners ont pris note de cet avertissement et on ouvert la marque quelques minutes plus tard sur un coup de pied arrêté, leur spécialité.

Le défenseur brésilien Gabriel a bien coupé un coup-franc botté par l'Anglais Declan Rice. Le verrou madrilène forcé, les demi-finalistes de la dernière édition ont plié la rencontre grâce à une réussite de Gabriel Martinelli (64e) et un doublé du buteur suédois Viktor Gyökeres (67e/70e), lequel a mis fin à une disette longue de neuf matches.

L'Inter et le PSG déroulent aussi

Arsenal partage la tête de la phase de ligue avec les deux finalistes sortants: le Paris Saint-Germain, tenant du titre, et l'Inter Milan de Yann Sommer et Manuel Akanji. Ces derniers n'ont eu aucune peine à se défaire de l'Union Saint-Gilloise (4-0).

Union SG – Inter 0-4

Union SG – Inter 0-4

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Les Nerazzurri ont frappé quatre fois par l'intermédiaire de Dumfries, Martinez, Calhanoglu (penalty) et Esposito. Yann Sommer a signé un nouveau blanchissage dans le but milanais, Manuel Akanji est entré à la pause, tandis qu'un autre Suisse, Marc Giger, a joué une demi-heure en fin de match pour le club de la région bruxelloise.

Le PSG a aussi fêté un large succès sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Les champions d'Europe en titre se sont imposés 7-2 grâce, entre autres, à Désiré Doué, auteur d'un doublé juste avant la mi-temps. Ousmane Dembélé a lui aussi fait trembler les filets pour son retour au jeu après plus d'un mois d'absence et son sacre au Ballon d'Or.

Leverkusen – PSG 2-7

Leverkusen – PSG 2-7

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Haaland ne s'arrête plus

Gregor Kobel a pour sa part encaissé deux buts face aux attaquants du FC Copenhague, mais cela n'a pas empêché le Borussia Dortmund de s'imposer 4-2 dans la capitale danoise.

Copenhague – Dortmund 2-4

Copenhague – Dortmund 2-4

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Fabian Schär est lui resté sur le banc pour assister à la facile victoire de Newcastle contre Benfica (3-0).

Newcastle – Benfica 3-0

Newcastle – Benfica 3-0

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Grâce à un but de l'inévitable Erling Haaland - l'attaquant norvégien a égalé un record de Cristiano Ronaldo en marquant lors d'un 12e match consécutif -, Manchester City s'est imposé sur la pelouse de Villareal (2-0).

Villarreal – Manchester City 0-2

Villarreal – Manchester City 0-2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

Enfin, le PSV Eindhoven a créé la surprise de la soirée en écrasant le Napoli (6-2).

PSV – Napoli 6-2

PSV – Napoli 6-2

UEFA Champions League | Matchday 3 | Saison 25/26

21.10.2025

