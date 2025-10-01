  1. Clients Privés
Ligue des champions Le PSG couche le Barça dans le duel des costauds !

ATS

1.10.2025 - 23:04

Le Paris Saint-Germain a marqué les esprits lors de la 2e journée de Ligue des champions. Il est allé s'imposer 2-1 sur la pelouse du FC Barcelone dans le choc de la soirée.

Barcelona – PSG 1-2

Barcelona – PSG 1-2

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

Keystone-SDA

01.10.2025, 23:04

01.10.2025, 23:20

Ligue des champions. Les Magpies ne font qu’une bouchée du champion belge

Ligue des championsLes Magpies ne font qu’une bouchée du champion belge

Les Catalans ont pris un meilleur départ et ont concrétisé par Ferran Torres à la 19e après un magnifique mouvement collectif. Mais les tenants du trophée, pourtant décimés dans le secteur offensif, ont répliqué par Mayulu (38e). En seconde période, les deux formations ont bénéficié d'occasions. Les visiteurs ont mieux fini, trouvant un poteau par Lee (83e) avant de faire la décision par Ramos (90e).

Ligue des champions. Un choc entre Barcelone et le PSG en tête d'affiche

Ligue des championsUn choc entre Barcelone et le PSG en tête d'affiche

Un gardien suisse fait match nul, l'autre gagne

Titularisé dans la cage de l'AS Monaco, Philipp Köhn a livré une bonne prestation, réalisant plusieurs parades de classe. Chez lui, le club de la Principauté a accroché Manchester City (2-2). Comme souvent, Erling Haaland a signé un doublé (15e/44e). Teze avait égalisé une première fois pour Monaco (18e) avant le penalty transformé par Dier (90e).

Monaco – Manchester City 2-2

Monaco – Manchester City 2-2

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

Gregor Kobel a quant à lui fêté un succès dans le but du Borussia Dortmund. A domicile, le club allemand s'est imposé 4-1 contre Athletic Bilbao grâce à des réussites de Svensson (28e) et Chukwuemeka (50e). Guruzeta a réduit l'écart pour les Basques (61e), mais le BVB a repris ses distances grâce à Guirassy (82e) et Brandt (91e).

Dortmund – Athletic Club 4-1

Dortmund – Athletic Club 4-1

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

La Juve accrochée, Naples s'impose

La Juventus a enchaîné avec un deuxième nul consécutif en faisant 2-2 à Villarreal. Menés à la pause, les Italiens ont renversé la situation grâce à Gatti (49e), auteur d'un spectaculaire retourné, et Conceicao (59e). L'ancien Bâlois Renato Veiga a égalisé à la 90e pour les Espagnols.

Villarreal – Juventus 2-2

Villarreal – Juventus 2-2

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

Naples l'a emporté 2-1 contre le Sporting Lisbonne grâce à deux réussites d'Höjlund (36e/79e), à chaque fois sur passe de Kevin de Bruyne.

Napoli – Sporting CP 2-1

Napoli – Sporting CP 2-1

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

Arsenal a assuré l'essentiel sur son terrain en prenant le meilleur 2-0 contre Olympiakos. Martinelli (13e) et Saka (92e) ont marqué.

Arsenal – Olympiacos 2-0

Arsenal – Olympiacos 2-0

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

Leverkusen – PSV 1-1

Leverkusen – PSV 1-1

UEFA Champions League | Matchday 2 | Saison 25/26

01.10.2025

